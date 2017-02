Mobilizados os Bombeiros de Sarria (Lugo) por un incendio nunha palleira

Os Bombeiros de Sarria (Lugo) foron mobilizados debido a un incendio rexistrado este venres na palleira dunha casa nesta localidade luguesa.

Segundo informou o 112 Galicia, eran case as 6,00 horas deste venres cando o CAE 112 Galicia recibiu a alerta de Urxencias Sanitarias como consecuencia dun incendio na palleira dunha casa na parroquia de Barbadelo, no lugar de Taíde.

Por iso, o 112 Galicia pasou o aviso aos Bombeiros de Sarria. A gran cantidade de palla acumulada na construción dificultou as tarefas de extinción, polo que foi necesario un tractor para sacar as canas, segundo indicaron as mesmas fontes.

O Centro de Atención ás Emerxencias informou o suceso tamén á Policía Local, aos Bombeiros de Lugo e de Monforte, á Guardia Civil e a Protección Civil.