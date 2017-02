A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, avanzou que a próxima semana levará ao Parlamento de Galicia para a súa aprobación a Lei de medidas en materia de urbanismo, aínda que instou expresamente ao Concello de Vigo a "que non busque máis atallos, porque non hai outra solución definitiva que un novo Plan Xeral".

"Xa levamos 14 meses, e xa podería estar feito o borrador", remarcou a conselleira, antes de presidir este venres na delegación da Xunta en Vigo unha reunión para explicar o contido da ordenación provisional en materia urbanística que incorpora a lei de medidas fiscais e administrativas, a coñecida como 'lei de acompañamento' aos orzamentos da Xunta para este ano.

A conselleira subliñou que a reunión ten como obxectivo explicar pormenorizadamente as características técnicas desta medida, para o que foron convidados a participar tanto axentes económicos e sociais da cidade como os tres grupos municipais de Vigo, dos que houbo representación a excepción do PSOE.

Tal e como lembrou Mato, hai 14 meses foi anulado a PXOM de Vigo, o que levou á Xunta a "porse a disposición de Vigo, do mesmo xeito que doutros concellos", e tramitar "nun prazo record" a Lei de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de especial interese, que se utilizou para a ampliación de Citroën e usarase no Ifevi e a estación intermodal.

No entanto, faltaba cumprir con "o compromiso de seguir axudando a estes concellos, e expresamente á cidade de Vigo", no relativo a particulares e pequenas empresas de determinadas zonas da cidade cun grao elevado de desenvolvemento e que non coincidan co PXOM en vigor actualmente, do ano 1993.

Para iso púxose en marcha a tramitación desta nova lei, que, asegurou, "vai dar máis seguridade xurídica e permitirá que esas zonas digan desenvolvéndose e se poidan acurtar os prazos". "A Xunta está con Vigo, está a responder e tentando resolver os problemas de Vigo, non só dos grandes investimentos senón tamén os particulares e pequenos empresarios", selou.

Así as cousas, aínda que apuntou que o Concello olívico "pode usar ferramentas como esta lei", insistiu en que non se trata de "un atallo, todo o contrario" e trasladou que espera que o Concello "non --perda-- o tempo, se poña as pilas e traballe arreo no desenvolvemento do PXOM".

"QUE NON SE DURMAN NOS LOUREIROS"

"Queremos que os concellos que usen esta medida provisional non se durman nos loureiros", para o que aquelas localidades que apliquen esta lei comprométense a desenvolver o seu novo Plan nun tempo determinado, concretamente de tres anos e medio en total, "para evitar que quede paralizado o desenvolvemento do Plan Xeral", explicou a conselleira.

Finalmente, respecto da lei, remarcou que ten "garantías xurídicas" e conta co visto e prace e informes xurídicos favorables da Consellería, a asesoría e o Parlamento; e explicou que quen ten que levar adiante a súa aprobación e aplicación son os concellos a iniciativa propia.

REUNIÓN DE "PROPAGANDA POLÍTICA"

Ao ser cuestionado por esta reunión durante unha rolda de prensa, o alcalde olívico, Abel Caballero, manifestou que non asistiu porque non acode a "reunións de propaganda política". "A convocatoria era pouco presentable e --a reunión-- era pura propaganda política", sostivo.

Acerca da lei, dixo que non dá o trámite por acabado, xa que aínda falta a súa aprobación no pleno e poden considerarse emendas, pero en todo caso remarcou que "é unha norma moi mellorable" e confía en "que a melloren de acordo con emendas e formulacións que fai o grupo socialista".