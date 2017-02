Temporal.- Fenosa traballa para restablecer a subministración a 55.673 clientes tras repor a electricidade de 125.000

Unión Fenosa Distribución continúa os labores para restablecer a subministración eléctrica dos usuarios afectados por cortes motivados polo temporal. Así, segundo os últimos datos, a compañía repuxo a subministración a 125.000 usuarios e ten pendente de devolver o servizo a 55.673 clientes en Galicia.

A compañía distribuidora despregou un equipo de 500 profesionais para resolver as incidencias actuais e en previsión do novo temporal que se espera a partir da tarde deste venres.

Unión Fenosa recuperou durante a madrugada e a mañá deste venres o servizo de 125.000 clientes que se quedaron sen luz debido aos danos causados sobre as instalacións eléctricas polo temporal das últimas horas.

Ás 13,00 horas, as brigadas da compañía distribuidora traballaban en resolver as incidencias aínda abertas e que afectaban a 55.673 clientes. As zonas máis castigadas polo temporal son o norte da provincia de Lugo, Santiago de Compostela e o corredor O Carballiño-Saceda.

Por provincias, na Coruña hai 22.746 usuarios sen subministración, mentres que en Ourense e Lugo son 21.931 e en Pontevedra son case 11.000.

A maioría das incidencias están ocasionadas pola caída de árbores, ramas e cortizas sobre as liñas debido ao forte vento. As adversas condicións meteorolóxicas e as dificultades de acceso ás liñas afectadas están a complicar o labor das brigadas.

Ademais, a compañía distribuidora, que mantén un contacto permanente coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, reforzou o seu teléfono de atención de incidencias na subministración (900 333 999), que recibiu 15.000 chamadas este venres. Os usuarios poden atopar información actualizada sobre o estado da rede na web de Unión Fenosa Distribución, na aplicación tuluz e en twitter.