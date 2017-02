O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, constatou este venres as "incidencias continuadas", aínda que non "graves", ocasionadas polo temporal que vive a comunidade galega nos distintos servizos públicos e esgrimiu que aínda hai que "pasar esta tarde, esta noite e mañá".

En declaracións aos medios tras reunirse co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), explicou que os distintos departamentos do seu Executivo están a realizar un seguimento das incidencias rexistradas e aludiu ás "inclemencias moi potentes" rexistradas nalgúns portos.

"A que máis me preocupa desde o punto de vista do volume a data de fai un par de horas son os danos no Porto da Guarda", esgrimiu.

O presidente subliñou que "aínda quedan horas de temporal". "Temos que pasar esta tarde, esta noite e mañá", sinalou, antes de precisar que tamén se rexistraron problemas nalgúns colexios, con desprendementos de cubertas; así como cortes de luz.

De feito, sinalou que a Xunta está "en contacto" coas empresas subministradoras para que repoñan o servizo ás familias e as empresas.

"En definitiva, estamos a facer un seguimento desde as consellerías das incidencias, que non son poucas. De momento, non hai incidencias graves, pero si continuadas nos servizos públicos en Galicia. Imos ver como se desenvolven nas próximas horas", resolveu.