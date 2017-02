En Marea e PSOE piden que compareza o ministro de Fomento polo novo atraso nos prazos do AVE

En Marea e PSOE piden a comparecencia do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, na comisión parlamentaria que aborda os asuntos de infraestruturas para que explique "o novo atraso nos prazos de finalización do AVE a Galicia".

Así, a deputada Alexandra Fernández tamén quere que o ministro explique o grao de execución das partidas orzamentarias e en que vai consistir a solución provisional da entrada á cidade de Ourense, así como se se vai a manter o proxecto o proxecto da variante.

Ademais, En Marea presentou unha batería de preguntas sobre o novo atraso nos prazos do AVE por parte de Fomento, que "agora parece que baralla a data 20196/2020" para concluír a conexión ferroviaria, a pesar de que a anterior titular do ministerio fixou o final en 2016 e despois en 2018.

"O baile de datas foi unha auténtica tomadura de pelo para os galegos", sinalou Fernández, quen, ante esta situación, pregunta a Fomento se "vai cumprir coa data ou se, nuns meses, verase un novo atraso".

A parlamentaria de En Marea pregúntase se en 2019 poderán estar os trens en período de proba, "a pesar do baixo grao de execución". "Pode o ministerio explicar cal é o novo cronograma para finalizar as obras de execución do tren de altas prestacións a Galicia no último trimestre de 2019 con eses meses de proba e a data definitiva de conclusión en 2020?", pregúntase.

Outra das cuestións que preocupan á coalición é o estado dos tramos do AVE, po rlo que pregunta sobre a súa situación actual e, en concreto, polos que incumben a Zamora-Pedralba, Pedralba-Taboadela e Taboadela-Ourense.

"CAL É O PROXECTO QUE SE PRETENDE EXECUTAR?"

"Cal é o proxecto que se pretende executar?", preguntaralle, pola súa banda, o PSOE. A coordinadora do grupo socialista, Pilar Cancela, indicou que pedirá ao ministro que aclare se o AVE que se vai a executar é o que "esperan os galegos" ou "un AVE deturpado e recortado".

Ao seu xuízo, ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "parece non importarlle, só acata, e confórmase cunha foto cada tres meses".

Os socialistas trasladaranlle ao ministro, tamén, preguntas por escrito que rexistraron no Congreso para coñecer se haberá plataforma de dobre vía en todo o proxecto ou nos plans para a variante Taboadela-Ourense, o tramo a Pontevedra e Vigo, por Cerdedo, a liña Ourense-Lugo ou a conexión con Portugal a través do saída sur en Vigo.

Outra das cuestións que exporán os socialistas serán as estacións intermodais pendentes en Galicia, como as de Vigo, Santiago, Ourense e Lugo. Ademais, pediranlle ao ministro o cadro orzamentario, partida a partida, para o próximos ano; e esixirán que explique os graos de execución das partidas para o AVE a Galicia desde o ano 2012 ata 2016, para "demostrar a falsidade dos orzamentos do goberno de Rajoy con destino a Galicia".

Pilar Cancela advirte de que as contas "sempre se maquillaron cunhas partidas para os tramos de alta velocidade que nunca se chegaban a executar na súa totalidade", o que significou, dixo, "furtar ao proxecto ferroviario galego máis de mil millóns de euros co consecuente atraso nas obras".