Galicia acolleu no ano 2016 a un total de 88 persoas refuxiadas e "proximamente" recibirá "máis", que se instalarán en Lugo e outros puntos da comunidade.

Diso deu conta en comisión parlamentaria o director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, despois de que a deputada de En Marea Luca Chao sinalase "o fracaso" da UE ante a situación de "os que foxen da fame e da guerra".

De feito, denunciou que son "miles" as persoas que ven obrigadas a durmir "ao raso" soportando temperaturas baixo cero e os nenos que están "abandonados sen que ninguén faga nada". En fronte, lamentou, "muros da vergoña, restrición da libre circulación de persoas, detención de xornalistas...".

Coa importancia desta crise humanitaria e a necesidade de "darlle resposta" coincidiu o alto cargo da Xunta, quen destacou a "rapidez" coa que actuou o Goberno galego e o carácter "solidario" da nosa terra.

Tanto é así que lamentou que Galicia non puidese acoller polo momento a "máis" refuxiados, pero avanzou que pronto chegarán outras persoas nesta circunstancia a España.

ATENCIÓN A REFUXIADOS EN GALICIA

En concreto, apuntou que en "próximas semanas" virán outras 1.800 persoas procedentes de Grecia, Italia e Turquía e que algúns deles --non concretou a cifra-- terán na nosa comunidade o seu destino.

En canto á atención que reciben, Parrado indicou que a primeira fase supón axudarlles cos trámites necesarios e darlles cobertura económica, unha vivenda, cobertura sanitaria, educativa e de servizos sociais municipais.

Tras o primeiros seis meses, a segunda fase persegue a integración dos refuxiados, que pasen a ser "uns galegos máis". Así, durante un ano ou ano e medio trabállase con eles para ofrecerlles orientación e conseguir a súa inserción laboral.

COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

A continuación, na mesma comisión parlamentaria aprobouse unha proposición non de lei do PPdeG para pedir á Xunta que aprobe un decreto regulador da cooperación ao desenvolvemento que facilite a xestión das axudas por parte das ONGD.

Trátase, como explicou o deputado popular Alberto Pazos, de "facilitar" a xustificación das subvencións por parte das asociacións que traballan sobre o terreo.

A súa iniciativa recibiu o voto favorable de En Marea e BNG, mentres o PSdeG optou pola abstención ao non ser asumida a súa emenda polo grupo maioritario. No seu texto --que foi compartido pola oposición-- demandaba que a xestión destas axudas regulásese por lei e que se urxise ao Goberno central a elaboración do novo plan director da cooperación.