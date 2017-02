O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este venres que o plan funcional do "gran Montecelo" --a ampliación do hospital público de Montecelo-- estará listo en maio e que se axilizarán os prazos para tentar licitalo a finais do ano 2018.

Tras un encontro co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), que ambos os dirixentes definiron como "construtivo", Feijóo relatou os "grandes asuntos" para Pontevedra neste mandato "con prazos e orzamentos", como a ampliación do hospital de Montecelo, á que se destinarán 140 millóns de euros.

Respecto diso, destacou que en maio se presentará o plan funcional ás profesións do hospital e ao Concello. Feijóo remarcou que devandito plan está adxudicado e está a piques de ser finalizado, polo que en breve poderase presentar este documento que concreta "que se vai a facer e como".

Segundo explicou, trasladou a Lores que a Xunta tentará executar "de forma simultánea" tres contratos: o de elaboración de plan sectorial, do levantamento topográfico e do proxecto básico e o proxecto construtivo.

"Se somos capaces de licitar de forma conxunta este tres contratos, poderiamos estar en condicións de licitar a ampliación do hospital a finais de 2018", aseverou, á vez que recoñeceu que se trata de "un prazo ambicioso", no que tamén hai que ter en conta a vía que o Concello se compromete a facer, o saneamento e o abastecemento.

Durante a súa intervención, o responsable autonómico ha lembrado que na pasada lexislatura mellorouse "" o hospital provincial, coa apertura de tres novos quirófanos, finalizouse a construción do novo centro de saúde da Parda e sentaron as bases para a construción do "gran Montecelo", 90.000 metros máis de hospital.

NOVA RESIDENCIA DE MAIORES

"Sabemos o que queremos facer en Pontevedra", subliñou o xefe do Executivo, quen aludiu ao programa electoral do PP e engadiu que agora toca pasar "aos feitos". Así, á marxe do proxecto do "gran Montecelo", Feijóo ratificou o obxectivo da Xunta de facer unha residencia da terceira idade na cidade de Pontevedra.

"Nas próximas semanas proporémoslle ao alcalde o plan director desa residencia da terceira idade e empezaremos a falar de como podemos facer ese equipamento social na cidade. Gustaríanos que fose no termo municipal, que fose unha residencia na cidade de Pontevedra e que sería, por tanto, unha proposta de Política Social", relatou.

OUTRAS INFRAESTRUTURAS E SANEAMENTO DA RÍA

No ámbito do deporte, o alcalde e o presidente da Xunta acordaron levar a cabo a construción dun novo pavillón de ximnasia deportiva; unha infraestrutura que, cun investimento conxunto de entre 2,5 e 3 millóns de euros, dará servizo aos clubs pontevedreses, ademais de porse a disposición da alta competición.

Así mesmo, avaliaron a situación das obras do novo edificio xudicial da Parda, en plena execución e no que se están investindo 20 millóns de euros para que estea finalizado en 2018.

Tamén valoraron a redefinición do antigo edificio da Xunta na rúa Benito Corbal, cunha licitación que levará a cabo este ano co fin de pór a disposición dos pontevedreses un edificio céntrico de 6.000 metros cadrados. Devandito edificio dará servizos á Universidade de Vigo para o Campus Crea e concentrará as oficinas de emprego da Xunta.

Feijóo tamén lembrou que o trazado da variante de Alba está aprobado e acordado, e repasou as actuacións necesarias para a estación intermodal.

Por último, transmitiu a Lores a vontade da Xunta de acometer o saneamento da ría de Pontevedra a través dun investimento de 45 millóns de euros. Unha obra que cualificou de "difícil" porque é necesario construír un emisario submarino, mellorar a depuradora de Praceres e que implica aos concellos de Marín e Poio.

Xunto con iso, propuxo ao alcalde a incorporación efectiva do Concello ao plan de vivendas baleiras.

LORES: "VOUME CONTENTO"

Feijóo incidiu en que este venres se constatou que o Goberno galego ten "enfocada" a lexislatura para Pontevedra. "Sabemos o que imos facer", insistiu.

"Voume contento, no sentido de que houbo unha relación cordial e de lealdade institucional, que espero que continúe e poida servir para que os cidadáns de Pontevedra teñan cada vez máis servizos, equipamentos e calidade de vida", manifestou, pola súa banda, Lores, tras repasar os asuntos abordados.