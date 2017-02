Temporal.- O derrube de parte dunha fachada, principal incidencia na cidade de Pontevedra

Pontevedra é unha das cidades galegas máis afectadas o paso do temporal, segundo acredita o 112 Galicia, que sitúa á cidade do Lérez como a segunda con maior número de operativos despregados. O máis destacado foi o derrube dunha fachada.

Entre as 18,00 horas do xoves e as 8,00 horas deste venres, o 112 Galicia atendeu 13 incidencias relacionadas co temporal en Pontevedra. Só Vigo rexistrou un número maior. A elas hai que sumar o cento de chamadas que atendeu a Policía Local durante as últimas horas.

Os sucesos máis graves foron o derrube de parte da fachada do edificio número 5 en cálea Princesa, no centro histórico de Pontevedra, segundo as autoridades, é unha vivenda deshabitada polo que non houbo que desaloxar aos veciños.

O forte vento e as choivas desta noite provocaron que se derrubase a fachada do segundo piso do edificio. A Policía Local ha acordoado a rúa e impediu o paso por diante do inmoble afectado. Neste sentido, cortouse o tránsito peonil e de vehículos entre a rúa Isabel II e a praza do Teucro.

O edificio en cuestión está situado á beira do colexio San José, polo que tamén se extremaron as precaucións para garantir o normal funcionamento do centro.

CORTE DE TRÁFICO NA AUTOESTRADA

Outro dos incidentes máis destacados foi a caída de varios ferros na ponte da Barca, que obrigou a cortar o tráfico na autoestrada AP-9.

Concretamente, as autoridades tiveron que cortar o tramo entre o saída norte --o nó de Bombeiros-- e o saída sur --que dá acceso a Marín e ao nó do Pino--. Ademais, este incidente tamén provocou que se interrompese a circulación na propia ponte por motivos de seguridade.

O suceso produciuse sobre as 5,15 horas deste venres. Unha vez que os Bombeiros de Pontevedra retiraron as chapas metálicas que se desprenderon ou que ameazaban con caerse, quedou restablecido o tráfico en ambos os viarios. O tráfico na zona estivo cortado unhas dúas horas, ata as 7,30 horas.

OUTRAS INCIDENCIAS

Outra das incidencias destacadas desde o punto de vista patrimonial, foi a caída dun dos cedros das Palmeiras, situado nas inmediacións da terraza da cafetaría Branco e Negro.

Segundo informaron por parte do Concello, será moi difícil poder recuperalo. Algo máis optimistas móstranse cos outros dous cedros que tamén sufriron danos. Técnicos municipais e da Xunta avaliarán o seu estado nos próximos días, ao estar incluídos no catálogo de árbores de Galicia.

Os tres exemplares son centenarios, orixinarios do século XIX e foron plantados na época na que se inaugurou o parque. O vento tamén derrubou outras árbores singulares como o situado na Praza do Peirao.

CORTES DE LUZ

Ademais, o mal tempo provocou cortes de luz en diferentes partes da cidade, entre elas as inmediacións do Teatro Principal, e a caída de tellas, lousas e uralitas en varias rúas como Manuel do Palacio, Fernández Ladreda, Oliva, a Santiña ou Grecia.

Os danos do temporal alcanzaron tamén a outros elementos do mobiliario urbano como os sinais indicativos situadas á beira da vella casa consistorial da Praza de España; ou a colectores e valos que foron desprazados polo vento.

Os corpos municipais de emerxencias tamén actuaron para retirar o valado do perímetro das obras dos novos xulgados na Parda, na caída dunha árbore sobre o pavillón da Xunqueira ou no corte do túnel peonil entre o campus e Lérez, entre outras actuacións.