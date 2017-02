Detido en Ourense o autor de dous incendios forestais ocorridos en agosto de 2015

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense ao presunto autor de dous incendios forestais nos lugares de Cudeiro e Valdorregueiro, nos que o lume chegou a alcanzar vivendas que tiveron que ser desaloxadas e debido aos que, ademais, existiu risco para a integridade e mesmo vida das persoas.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o día 29 de agosto de 2015 cando sobre as 16,02 horas iniciáronse dous incendios con dous focos de inicio practicamente simultáneos, localizados os dous no lateral dereito da estrada que une Cudeiro con Valdorregueiro (OU-150), a pouca distancia uno do outro.

Segundo explicou a Policía Nacional, foron provocados "de forma intencionada", dado que nun dos focos localizouse un artefacto incendiario consistente nun cigarro con varios mistos unidos á boquilla por cinta illante.

Unha vez coñecidos estes feitos pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría de Policía Provincial de Ourense, iniciouse unha investigación, apoiada pola información achegada polos axentes forestais da Brigada de Investigación de Incendios do Distrito XXII Miño-Arnoia, así como a Unidade de Policía Adscrita a Comunidade Autónoma que actuaron nun inicio.

As investigacións iniciais permitiron localizar o foco de inicio deses incendios, o procedemento empregado, así como o dispositivo iniciador dos mesmos.

As xestións realizadas desde entón, segundo relatan as mesmas fontes, permitiron establecer unha listaxe de turismos e persoas sospeitosas situadas nas proximidades de onde se produciron os incendios, o que permitiu realizar investigacións sobre cada unha delas e comprobación de ADN de sospeitoso, "partindo da base de que as análises efectuadas ao artefacto iniciador dos lumes deu resultado positivo", abundou a Policía Nacional.

ANÁLISE

O resultado das análises de Policía Científica permitiron identificar ao autor deses incendios, que é un veciño da zona. O incendio provocado, que causou danos en vivendas e obrigou a desaloxar varias delas, tamén afectou a unha propiedade que o autor dos feitos posuía no lugar.

A Policía indicou que continúan as xestións para pescudar a autoría doutros incendios que no verán de ano 2015 afectaron as zonas próximas a Ourense e, en especial, á área de Cudeiro e arredores.

O detido é un home de 30 anos de idade, natural de Ourense, que carece de detencións anteriores. Foi posto a disposición xudicial este venres.