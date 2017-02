O alcalde de Vigo, Abel Caballero, instou ao Goberno a tramitar en paralelo o tramo do AVE entre Zamora e Ourense, e entre Ourense e Vigo, xa que "é tan AVE o un como o outro", e criticou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro Íñigo da Serna incumpre, "non queren facelo".

Nunha rolda de prensa este venres, Caballero referiuse ás declaracións que realizou Feijóo este xoves ao termo do Consello da Xunta, nas que manifestou que "entende o escepticismo galaico" sobre o AVE e, ao ser preguntado pola variante de Cerdedo replicou que "toda a planificación continúa" e "non cae ningunha liña".

En todo caso, sinalou que "falar de trazados posteriores cando aínda non está o tronco do AVE non parecía unha cuestión" a abordar, ante o que o rexedor olívico apuntou este venres que "claro que hai que falar do tramo Zamora-Ourense, pero exactamente igual hai que falar do tramo Vigo-Ourense, porque é tan AVE uno como o outro".

En relación a iso, remarcou que "Vigo e Pontevedra --están-- en Galicia", e mantivo que se poden facer as dúas tramitacións "ao mesmo tempo". "Non está ao tanto das cousas? Si, decatouse, pero non quere facelo, nin Feijóo nin o ministro, por iso non queren desbloquear esa tramitación que custa cero euros e levaría un mes. É antiviguismo en vea", selou.

Ademais, no relativo á estación do AVE, Caballero reiterou que "o que ten que facer Feijóo é meridiano e rapidísimo": Remitir o seu aval de que informará positivamente ao proxecto (requisito necesario na aplicación da lei 3/2016). "Igual que fixen eu, iso é o que ten que facer, porque se non lle dá garantías, Adif non a pode adxudicar", remarcou.

Nesta liña, considerou que "a estación está sen adxudicar porque Feijóo mandouna parar", e dixo que, "se quere, envíalle --o seu-- modelo de carta e reprodúcea el". "Cambia onde pon Abel Caballero por Feijóo e xa lle dou o traballo feito", selou, ironizando con que, con esta situación, "seguen os agarimos a Vigo de Feijóo".

AEROPORTO

Acerca das declaracións de Feijóo en materia aeroportuaria, Caballero acusou ao mandatario autonómico de "cinismo político" ao dicir que que o "problema" dos aeroportos non é o investimento senón a "incapacidade de coordinarse".

"Refírese a cando financiou un voo Santiago-París cando había un Vigo-París sen ningunha subvención? Ou a cando daba axudas a Santiago e A Coruña e ningunha a Vigo?", cuestionou, ante o que recalcou que "a maior descoordinación foron as axudas a Santiago e A Coruña e cero a Vigo, e cando quixo pechar o aeroporto de Vigo". "Se lle descoordinó a decisión política", apostilou.

Finalmente, referiuse "aos que desde O Porto queren eliminar a ruta de libre mercado" entre Vigo e Lisboa. "Volve ser a mesma película: Proba de como desde Galicia Feijóo quere pechar --o aeroporto de Vigo-- e de que O Porto está no xogo desleal"; pero Peinador "vai seguir adiante e ocupar o espazo que lle corresponde", aseverou.