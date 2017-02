A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, estableceu "medidas de urxencia" para "garantir a seguridade dos usuarios" do porto pontevedrés da Guarda tras o derrube parcial do dique de abrigo nas últimas horas.

Así o informou o departamento de Mar nun comunicado de prensa, no que sinalou que o presidente de Portos, José Juan Durán, e técnicos do ente público visitaron este venres o porto da Guarda para facer unha primeira inspección dos danos ocasionados polo temporal que afecta a Galicia desde o xoves.

Nesta primeira comprobación decretáronse, segundo explica a Consellería, "medidas de sinalización e restricións de acceso" á zona máis afectada, co obxectivo de minimizar os riscos fundamentalmente para os peóns.

A revisión realizouse tanto con pleamar, para coñecer as zonas de maior batida do mar cara a terra, como con baixamar, para observar os danos producidos nas infraestruturas, segundo concretou a Xunta.

Deste xeito, nunha primeira valoración visual, detectáronse "danos de relevancia" no dique, fundamentalmente a rotura do espaldón nunha brecha de 30 metros de longo por 3,5 de ancho e o desprazamento de bloques do dique.

Tras esta inspección inicial, segundo indicou Mar, unha vez que as condicións meteorolóxicas e, sobre todo, marítimas, permítano continuarase coa revisión destas infraestruturas para comprobar especialmente o estado da parte baixa, situada baixo o nivel do mar.

CELERIDADE

Unha vez terminadas as inspeccións técnicas, Portos de Galicia iniciará a redacción da proposta técnica correspondente para reparar os danos detectados coa "maior celeridade posible", segundo destaca a Consellería do Mar.

Para iso, segundo puntualizou a Xunta, tramitarase a reparación como obra de emerxencia, co obxectivo de recuperar o abrigo canto antes.