Detido 'in fraganti' un veciño de Pontevedra polo roubo nun vehículo do que subtraeu zapatillas e moedas

Axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra identificaron e detiveron a un home de 41 anos, veciño do municipio e con antecedentes policiais, como presunto autor dun delito de roubo con forza en interior de vehículo, do que subtraeu un par de zapatillas deportivas e moedas.

Segundo informa a Comisaría de Pontevedra, os feitos sucederon na madrugada do 2 de febreiro cando, con ocasión de patrullar en prevención da seguridade cidadá, os axentes observaron a un individuo "en actitude sospeitosa" no medio dos vehículos estacionados na rúa Padre Gaite.

Os axentes policiais baixáronse do vehículo e achegáronse a un dos vehículos, onde observaron que tiña a porta do condutor e o maleteiro abertos.

Unha vez á beira do vehículo os axentes sorprenderon a un individuo inclinado no maleteiro cunha caixa nas mans e todo o interior revolto. Ao preguntarlle se o vehículo era seu afirmou que non e recoñeceu subtraer a caixa coas zapatillas de deporte.

Por todo iso os axentes identificáronlle e detivéronlle por un delito de roubo con forza en interior de vehículo, segundo sinalaron as mesmas fontes policiais.

Os axentes entregáronlle á súa propietaria as zapatillas de deporte e varias moedas que a propietaria gardaba no interior do vehículo.