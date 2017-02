Temporal.- Renfe contrata 10 autobuses e 14 taxis para transporte alternativo na liña Ourense-Vigo

O temporal de vento e choiva que azouta a Galicia provocou diversas incidencias na rede ferroviaria galega, que motivaron "atrasos e complicacións" tanto en trens de media como longa distancia de Renfe. En concreto, por problemas na liña Ourense-Vigo tivo que contratar 10 autobuses e 14 taxis.

Así, segundo informaron Renfe e Adif, "mantense interceptada a liña entre Ourense e Vigo" debido a desprendementos de catenaria e caída de árbores sobre a infraestrutura.

Por iso, Renfe destacou que estableceu "plans alternativos de transporte" nalgúns servizos e, para iso, "contratáronse 10 autobuses e 14 taxis ata o momento".

No resto das liñas ferroviarias de Galicia os trens, segundo indican as mesmas fontes, "están a circular con atraso e nalgúns casos realizándose transbordos por estrada debido ás consecuencias que está a causar o temporal na infraestrutura".

Ademais, Adif sinalou que mobilizou un "amplo dispositivo", que inclúe "ata cinco vehículos de mantemento e unha extensa dotación de persoal", que, segundo subliña, "traballa intensamente para tratar de restablecer os principais eixos ferroviarios da Comunidade galega".

Adif resaltou que "informa puntualmente" do estado da rede a través da súa web (www.adif.es), redes sociais e a app 'Adif no teu móbil'. Pola súa banda, Renfe reforzou os servizos de atención aos viaxeiros para minimizar as molestias.

A operadora lembra que seguirá coa actualización de información sobre a situación do servizo na sección de avisos da súa páxina web (www.renfe.com).

INCIDENCIAS

Este venres ás 7,15 horas o tren Alvia Ferrol-Madrid tivo que retroceder ata Neda pola caída dunha árbore. Ademais, desde as 7,25 está interrompida a circulación entre Ourense e Vigo, e entre estes dous puntos establecéronse plans alternativos de transporte por estrada; "aínda sen previsión de restablecemento".

Mentres, ás 8,16 horas o tren Alvia con orixe Pontevedra (8,18 hora de saída) destino Madrid, foi desviado por Santiago de Compostela. A ocupación de circuítos na estación de Santiago de Compostela "está a provocar demoras nos trens ao paso por esta estación", segundo apuntan as mesmas fontes ferroviarias.

Así mesmo, o tren A Coruña con saída ás 8,05 horas con destino Barcelona tivo unha demora na súa saída de 87 minutos. E o tren Alvia con orixe Madrid ás 7,15 horas e destino Pontevedra tivo que ser trasbordado por estrada desde Ourense a destino.