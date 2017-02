O presidente de Popular, Ángel Ron, despediuse este venres da entidade que encabezou durante os últimos doce anos e defendeu que tanto nos tempos de crises como no futuro vale a pena defender a independencia do banco.

"Unha das cousas das que podemos estar orgullosos en Popular é que durante a crise puxemos o foco en preservar a independencia do banco e estou convencido de que valía e vale a pena facelo para continuar e potenciar unha forma de facer banca diferente, atendendo ás pemes e familias", sinalou.

En rolda de prensa de presentación de resultados anuais, Ron agradeceu o apoio recibido durante os seus anos de presidencia ao "magnífico equipo de profesionais do banco" por facer posible a independencia da entidade "durante o longo proceso de crise e reconversión do sistema financeiro", mentres a entidade consolidou a súa posición de liderado no negocio de empresas.

O directivo insistiu en que o banco se centrou en financiar a economía real en "os peores momentos, sen axudas públicas e tratando de reducir os activos non rendibles co menor impacto posible".

UN POPULAR MÁIS PEQUENO E CENTRADO EN ESPAÑA

De face a futuro, Ron contempla un Popular centrado en España e dun tamaño máis pequeno, para o que está a eliminar activos improductivos e estase centrando na venda de produtos que acheguen valor.

Neste sentido, lembrou que a entidade está a traballar no 'Proxecto Sunrise', unha "transacción beneficiosa para o banco" cuxas autorizacións avanzan positivamente. "Unha vez obtidas, será o equipo entrante o que teña que tomar a decisión final sobre el", advirte Ron.

Tamén cabería a posibilidade de que o banco no futuro se desfixese dalgunhas posicións no estranxeiro sobre as que hai un "gran apetito investidor", como Portugal ou Estados Unidos.

Entre os plans da entidade non figura a ruptura das relacións con Credit Mutuel, xestor de TargoBank, pese ao descenso da rendibilidade da entidade no exercicio pasado, segundo asegurou o conselleiro delegado do banco, Pedro Larena, quen avanzou que Popular podería estar en condicións de pagar dividendo nos exercicios 2017 e 2018. "Estimamos que imos estar en positivo no ano", agregou.

SEN BLINDAXE ANTE UNHA OFERTA DE TERCEIROS

A 'primeiro espada' descarta que a entidade estea blindada ante posibles ofertas de terceiros, do mesmo xeito que rexeitou a posibilidade de que leve a cabo no futuro unha nova ampliación de capital. Ademais, sinalou que "sempre é difícil" que se execute unha OPA hostil.

"A mellor blindaxe para unha compañía é mellorar a súa xestión e eficiencia e o banco tomou medidas que van impactar positivamente niso", engadiu, á vez que insistiu en que o banco quedou "en moi boas mans" para tomar as medidas que se consideren oportunas en favor dos intereses dos accionistas e dos clientes.

Defendendo unha vez máis a independencia de Popular, Ron desvelou que moitos competidores "se achegaron e séguense achegando" ao banco coa intención de levar a cabo algunha operación corporativa, que sempre se analizou "moi profesionalmente".

"Non tivemos ningunha conversación con ningún competidor que chegase a un nivel de avance tal que nos parecese atractiva para o accionista de Popular", subliñou.

CONSOLIDACIÓN DO SECTOR

A pesar de que recoñece que Popular podería continuar a súa andaina en solitario, Ron alerta de que "hai demasiados bancos" no sector para "cada vez menos negocio", aínda que non se aventurou a dicir quen nin cando iniciará o proceso de consolidación.

"A torta é decreciente e isto aboca a un proceso de consolidación, algo que ninguén discute, pero non sabemos nin quen o vai a disparar nin cando", precisou o directivo, quen apuntou que todo dependerá de como evolucionen as condicións e os tipos de interese, entre outras cuestións.