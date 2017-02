Caballero avisa que actuará se non hai avances sobre financiamento local na reunión con Sáenz de Santamaría e Montoro

O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, advertiu de que levará a cabo actuacións se a reunión que manterá este luns coa vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, non supón "un avance importante" sobre o financiamento local.

Nunha rolda de prensa, Caballero confiou en que tras esta reunión "haxa avances" no relativo ao "problema" do financiamento local, aínda que avisou que en caso contrario tomará "decisións de que convén convocar e de que forma".

"Se hai avances, a miña opinión será unha; se non, actuarei como presidente da FEMP", asegurou, antes de comentar que o tema do financiamento local tamén o abordará no acto que está a organizar para a próxima semana en Madrid con primeiros edís socialistas de toda España.

Segundo dixo, aínda que nesta segunda reunión hai "unha derivada política" --na mesma prevese que os alcaldes mostren o seu respaldo a unha eventual candidatura da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, á Secretaría Xeral do PSOE--, adiantou que no encontro tamén quere falar do financiamento municipal.

En concreto, indicou que quere transmitir aos alcaldes como está o desenvolvemento do novo financiamento, a resolución do teito de gasto e "os pasos que non se dan por parte do Goberno para resolver os problemas do teito de gasto e o investimento do superávit". Finalmente, mencionou que "seguramente tamén --falarán-- doutras cousas".