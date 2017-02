Un investigador da USC busca financiamento para o seu proxecto de rexeneración tras unha lesión medular

O investigador do Departamento de Bioloxía Funcional da Universidade de Santiago (USC) Antón Barreiro lanzou unha campaña no portal 'Precipita' da FECYT para conseguir financiamento para o proxecto 'Procura de fármacos para a rexeneración axonal tras unha lesión medular'.

Segundo informou a USC, tratan así de buscar unha solución para as 35.000 persoas que se calcula que existen en España con esta doenza, causada a maior parte das veces por accidentes de tráfico. Ademais, segundo explica, produce "un dano irreparable para o que non hai un tratamento que facilite a súa recuperación funcional".

Unha das principais razóns desa falta de recuperación en humanos é que os axones --prolongacións das neuronas que transmiten impulsos nerviosos-- de neuronas cerebrais que conectan a medula espinal non son capaces de rexenerarse despois da lesión e así volver conectar coas súas neuronas diana.

O equipo que codirigen Antón Barreiro e María Celina Rodicio traballa con modelos de lesión medular en peixes, entre eles o peixe cebra, un animal do que se poden obter centos de larvas cada día en laboratorio. "Facilitando así a proba dunha gran cantidade de fármacos", segundo indican, e que por ser transparente "permite ver con máis facilidade se a neurona de estudo rexenerou ou non os seus axones tras a lesión e despois do tratamento cun fármaco determinado", segundo explican.

PEIXE

Estudos realizados nos últimos anos demostraron que este peixe é capaz de recuperarse de forma espontánea tras unha lesión medular completa de maneira que pode nadar tan só unhas semanas despois da lesión.

Pero mesmo neste animal non todas as neuronas que contactan coa medula espinal en condicións normais son capaces de rexenerar a súa axón tras a lesión, segundo sinalan os investigadores, "o que indica que existe algún factor intrínseco a determinadas neuronas que o impide", segundo matizan.

"Se co noso proxecto conseguimos atopar un fármaco que promova a rexeneración axonal no peixe cebra, no futuro tentaremos trasladar estes resultados á recuperación dos pacientes con dano medular", explicou Barreiro.

OBXECTIVO

Para iso, marcaron un obxectivo mínimo de financiamento de 2.000 euros, cos que comprarían os anticorpos necesarios para visualizar a neurona de estudo e unha libraría de 90 fármacos para validar o seu modelo.

De alcanzar o "nivel óptimo" --10.000 euros-- esa libraría sería de 1.230 fármacos, "o que aumentaría notablemente as nosas posibilidades", segundo subliñaron.