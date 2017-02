Temporal.- Os parques santiagueses da Alameda, Bonaval e Zeca Afonso permanecerán pechados a noite do venres

O temporal de vento e choiva que afecta a Galicia provocou en Santiago o desprendemento de cristais na dársena da avenida Xoán XXIII, así como varias árbores arrincadas no parque da Alameda e ata 18 eventos de apagado de luminarias.

Segundo informou en comparecencia de prensa este venres o concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro, a madrugada do venres rexistráronse varios incidentes na capital galega derivados do temporal de vento e choiva que azouta Galicia desde o pasado mércores.

Duro anunciou que os parques da Alameda, Bonaval e Zeca Afonso (situado no Campus Norte) permanecerán pechados ao público a partir das 18,00 horas da tarde por precaución --momento no que se retoma a alerta laranxa por vento e choiva en toda Galicia--.

Tamén estarán pechadas as instalacións deportivas municipais ao aire libre, medida que xa se tomou o pasado xoves.

INCIDENTES

O forte vento provocou a caída de cristais na dársena de autobuses da avenida Xoan XXIII, unha situación que foi abordada polos servizos municipais ao longo da mañá do venres, segundo confirmou Xan Duro.

Así mesmo, o vento tamén arrincou "de raíz" unha árbore centenaria que se atopaba nas inmediacións do monumento a Rosalía na Alameda, parque no que tamén se produciron a caída de ramas de varias plantas.

Ademais, na madrugada do venres rexistráronse "18 eventos de apagado de farois" no termo de Santiago. Segundo Duro, as incidencias que afectan a luminarias de titularidade municipal están "todas resoltas ou en vías de resolverse", mentres que hai outras que corresponde arranxalas a Unión Fenosa.