Citroën vendeu 2.179 vehículos comerciais en España en xaneiro e fíxose cunha cota do 15,6%

A marca automobilística francesa Citroën alcanzou un volume de vendas de 2.179 vehículos comerciais en España durante o pasado mes de xaneiro, o que lle permitiu facerse cunha cota do 15,6% do segmento, segundo datos publicados pola empresa.

A firma do dobre 'chevron' indicou que durante o pasado mes de xaneiro experimentou un crecemento de vendas do 72,1%, duplicando a melloría do conxunto do mercado, que rexistrou unha progresión do 31,2%.

A compañía indicou que esta evolución positiva no primeiro mes do ano explícase pola "constante" actualización da súa gama de vehículos comerciais. Así, lembrou que 2016 foi o ano no que se celebrou o 20 aniversario do lanzamento do modelo Berlingo e no que se introduciron os novos Jumpy e SpaceTourer.

Do total das entregas de vehículos comerciais da marca francesa en xaneiro, 1.587 unidades corresponderon ao modelo Berlingo, o que se traduce nunha progresión do 67,8% en comparación co mesmo mes do exercicio precedente.