Temporal.- O vento esnaquiza a senda peonil da Lanzada e Sanxenxo reclama a súa reposición con maior seguridade

O forte temporal que afecta o litoral galego deixou a súa marca no municipio de Sanxenxo e, en concreto, na Lanzada, onde o forte vento levantou un tramo de 140 metros do paseo de madeira recentemente instalado pola Consellería de Infraestruturas, dentro do proxecto de seguridade viaria para a PO-308.

O Servizo Municipal de Emerxencias despregou desde esta madrugada un dispositivo especial para atender as numerosas incidencias rexistradas no termo municipal de Sanxenxo a consecuencia dun temporal que rexistrou refachos de vento superiores aos 100 quilómetros por hora.

O alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, xunto ao delegado territorial da Xunta, Cores Tourís e ao director da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez desprazáronse esta mañá ata A Lanzada para comprobar a dimensión do incidente.

Gonzalo Pita explicou que foron os servizos de emerxencia municipais quen coordinaron a retirada do establecido que impedía a circulación na estrada, que estivo cortada ao tráfico entre as 05.00 e as 09.30 horas.

O alcalde de Sanxenxo solicitou á Xunta que se repoñan os danos o máis axiña posible e que se incrementen as medidas de seguridade para evitar que futuros temporais poidan incidir na seguridade da senda.

Francisco Menéndez explicou que "non é habitual que unha pasarela se comporte deste xeito" e explicou que o vento entrou por baixo nun punto concreto, producindo un "efecto vela" e provocando o desprendemento dun tramo completo.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas garantiu que a senda estará reposta en breve adoptando para iso as medidas que eviten que volva repetirse un incidente como leste.

"Adoptaranse medidas especiais de ancoraxe, ben poden ser lastres ou o ancorado nos puntos nos que exista muro", recoñecendo ademais que estas medidas non estiveron previstas ata agora "por ser excepcionais".

OUTRAS INCIDENCIAS

Entre as múltiples incidencias da xornada rexistráronse colectores envorcados que entorpecían a circulación, árbores caídas sobre a vía pública, postes eléctricos ou de telefonía tombados, un veleiro encallado sobre as rocas en Baltar, unha caseta de venda de billetes envorcada no porto de Sanxenxo, o portón dun garaxe particular desprazado polo vento varios metros ou un farol tombado en Silgar.