A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, emprazou hoxe á oposición que apoien os orzamentos do Goberno de Mariano Rajoy, dado que sería "como apostar polo AVE a Galicia".

"Eu creo que é unha oportunidade para que o resto dos grupos políticos mostren que realmente apostan polo AVE a Galicia, por tanto que aproben e apoien o orzamento de 2017, porqué se non temos orzamento en 2017 teremos outro novo problema", alertou.

Neste sentido, considerou que, se non saen adiante, "daráselle a razón" ao político vasco Josu Erkoreka, "que dixo que o AVE a Galicia non ten que vir tan rápido".

Sobre a reunión celebrada entre o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento, Íñigo da Serna, a conselleira celebrou que o novo calendario para lle chegada do AVE "é honesto e viable".

"Vimos padecendo desde o ano 2010 enganos. En calquera caso, evidénciase tamén o que vimos dicindo desde hai tempo, que o bloqueo político dun ano afecta a todo tipo de asuntos e a infraestruturas tan complexas como as obras do AVE", engadiu.

Ethel Vázquez realizou estas declaracións nun acto na sede da Xunta en Lugo, onde adiantou que este venres se publica no Diario Oficial de Galicia "o inicio da contratación do estudo para definir as posibilidades da futura estación intermodal en Lugo", cun investimento de 75 mil euros.

Aínda que aínda non se definiu a localización concreta da infraestrutura, considerou que un dos emprazamentos podería ser a actual estación de Renfe na capital da provincia.