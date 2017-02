Temporal.- Ventos tempestuosos e precipitacións copiosas seguirán todo o fin de semana aínda que as ondas remitirán

O temporal provocado por sucesivas borrascas manterase este fin de semana e polo menos ata o luns con ventos tempestuosos que poden pasar mesmo de 130 quilómetros por hora e precipitacións abundantes, aínda que a situación marítima comezará a remitir o domingo cando se reducirá a forte ondada, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

O portavoz adxunto da Aemet, Rubén del Campo, explicou a Europa Press que as borrascas se están profundando moito e xérase unha gran diferenza de presión entre o centro e as zonas externas, o que provoca eses fortes ventos, ondas e choivas. Con todo, non ve claro que vaia a superar os limiares como para que se poida denominar cicloxénesis explosiva.

De momento, o temporal deixou ventos con refachos tempestuosos, é dicir, que superan os 120 quilómetros por hora. De feito, indicou que se rexistraron refachos de vento de 169 quilómetros por hora en Estaca de Bares e 164 quilómetros por hora en Fisterra, ambas as na provincia da Coruña. Tamén en Tresviso (Cantabria) soprou uns refachos de 131 quilómetros por hora e na Covatilla (Salamanca) e de 175 quilómetros por hora en Valdezcaray (La Rioja).

O portavoz expón que "nos últimos anos" hai varios episodios "similares" deste tipo de borrascas atlánticas moi profundas nos últimos anos.

Respecto ao estado do mar, dixo que se alcanzaron ondas de 7 a 8 metros de altura en numerosas zonas de Galicia e que na aboia de Estaca de Bares rexistrouse unha onda de algo máis de 11 metros de altura.

Ademais, do estado do mar, con mar combinado "potente", comentou que as precipitacións foron tamén significativas, como na Cañiza (Pontevedra), que na primeira metade deste venres acumulaba xa 43 litros por metro cadrado; Santiago, 32 litros por metro cadrado no mesmo prazo.

Con estes volumes, o portavoz opina que cambiará o panorama hídrico no noroeste, que tiña unha "gran escaseza de precipitacións" xa que se están acumulando cantidades "interesantes", como os 38 litros por metro cadrado en Mondoñedo (Lugo) ou 47 litros por metro cadrado en Beariz (Ourense).

EVOLUCIÓN

Con esta situación, espérase que a evolución da borrasca poida manter este sábado o aviso laranxa (risco importante) por ventos en "practicamente" toda a metade noroeste: en todo Castela e León, Galicia, Asturias, Cantabria e Pirineo Navarro, xa que se esperan ventos moi fortes de 90 a 130 quilómetros por hora que, a partir de 120 quilómetros por hora considéranse "tempestuosos". De feito, non descarta que en zonas altas póidanse superar os 130 quilómetros por hora.

Así mesmo, o sábado estenderase o aviso laranxa por ventos ao sistema Ibérico, a Zaragoza, Teruel, Castelló e interior de Valencia e en xeral ao leste peninsular. Os avisos por fenómenos costeiros, segundo prevé, serán de cor laranxa este sábado.

Respecto das precipitacións, sinalou que este sábado o aviso amarelo estenderase ao oeste de Castela e León, norte de Estremadura e sur de Galicia, onde se esperan uns 40 litros por metro cadrado en 12 horas a partir da medianoite. A cota de neve subirá e xa non hai aviso por neve, pois a cota situarase por encima de 1.500 metros ao final do día, de modo que só espéranse nevadas en zonas altas.

Del Campo prognosticou tamén que o domingo se seguirá esperando vento forte en gran parte da Península e que baixará a cota de neve. Ese día, permanecerá activado o aviso amarelo por ventos "menos en Andalucía e Murcia, practicamente en todas as zonas da Península". O domingo as precipitacións serán fortes, de máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora no Cantábrico Oriental e en Pireneos e non se descartan treboadas.

Tamén ese día o vento rolará ao noroeste e isto levará un descenso térmico "en case toda a Península", e tamén baixará a cota de neve ata os 800 metros de altura no noroeste e 1.200 metros no centro peninsular. Respecto ao temporal marítimo ha dito que remitirá a partir do domingo pola tarde.

PRÓXIMA SEMANA, MÁIS CHOIVA E DE NOVO FRÍO

O portavoz agregou que as precipitacións remitirán a partir do luns pero aínda persistirán durante a madrugada en Cantábrico Oriental e Pirineo e aos poucos iranse abrindo claros no Cantábrico oriental e Pireneos.

Con todo, espera que o luns chegará a Galicia outra fronte máis débil e empezará a chover de novo pero augura que "non será un temporal tan forte". Así, precisou que se achega un anticiclón polo suroeste e a borrasca polo noroeste, de modo que as nubes e choivas, primeiro en Galicia, estenderanse ao resto do Cantábrico e Castela e León, pero no resto do país os ceos estarán pouco anubrados.

Del Campo dixo que a atmosfera non se terminará de estabilizar porque o martes chegará outra fronte "importante en canto a precipitacións" ao noroeste e que conforme pase cara ao leste podería "regar" boa parte da Península menos o sueste peninsular.

O vindeiro xoves será un día de transición e ceos pouco nubrados pero de face ao fin de semana adiantou que é posible que chegue outra borrasca que inestabilice o tempo e que dará lugar a precipitacións e ventos en calquera parte do país, incluído Canarias.

"Non teremos, en principio, un temporal tan forte pero seguirán chegando borrascas debido a que se estableceu unha circulación zonal, con borrascas de oeste a este que pasan preto de España", xustificou.

Por último, referiuse ás temperaturas que se manterán amornadas este fin de semana e seguirán por encima do normal, con máximas este sábado duns 14 graos centígrados (ºC) en Madrid; uns 18ºC en Sevilla ou Huelva; chegarán aos 20ºC na Comunidade Valenciana.

En Galicia terán de 8 a 10ºC no interior e de 12 a 14ºC nas costas mentres en Canarias terán os seus valores "habituais" para esta época, uns 22ºC. Pola súa banda, as mínimas estarán por encima de cero graos en todas as zonas menos nas altas xa que en Pireneos pódense alcanzar ata -4ºC nos puntos máis elevados.

Xa o domingo baixarán as temperaturas, tanto as máximas como as mínimas e no oeste poden caer as mínimas de 6 a 8 graos centígrados, polo que volverán as xeadas nocturnas na meseta e norte de Castela e León, así como en Pireneos e outras zonas de montaña e norte de castilla e León, así como en Pireneos e outras zonas de montaña.

Finalmente, comentou que as máximas irán baixando e normalizaranse "" para esta época, xa que esta semana situáronse ao redor de 3 ou 4 graos por encima do normal á vez que a próxima semana situaranse entre 1 e 2 graos centígrados por baixo. "Imos notar un gran contraste térmico", concluíu.