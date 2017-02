O Concello de Santiago expropia a vivenda do recinto do CEIP Lamas de Abade para iniciar a reforma do centro

A xunta de goberno local do Concello de Santiago decidiu iniciar o expediente de "expropiación do dereito de uso" da vivenda situada no recinto escolar do CEIP Lamas de Abade, propiedade da antiga conserxe do centro.

Segundo informou o rexedor santiagués, Martiño Noriega, nunha comparecencia de prensa celebrada este venres no Pazo de Raxoi, a familia que se reside no devandito inmoble será indemnizada con 100.207 euros.

A propietaria do inmoble foi conserxe do colexio pero, na actualidade, "non había relación" da familia co centro, a pesar dunha sentenza de 2012 do TSXG que concedía o "dereito ao uso/habitación da vivenda" situada no recinto.

Segundo Noriega, o Consistorio ofreceu á familia, coa mediación do Valedor do Pobo, unha "vivenda de uso social" no barrio das Fontiñas que foi rexeitada.

Así as cousas, o rexedor compostelán indicou que a expropiación era "o último recurso" que o Concello "quería empregar" pero que se ve obrigado a realizalo para que poidan acometerse as obras de ampliación do centro comprometidas.

Deste xeito, unha vez finalice o mes de exposición pública, está previsto que nos meses de abril ou maio procédase á expropiación para que a Consellería de Educación poida realizar as obras durante o período non lectivo do próximo verán.