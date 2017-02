FEAFES Galicia traslada a Almuiña a necesidade de crear un plan integral de saúde mental na comunidade

A Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES) trasladou este venres ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, a necesidade de crear un Plan Integral de Saúde Mental en Galicia.

Nun comunicado, este colectivo explicou que o obxectivo de pór en marcha devandito plan é abordar todas as problemáticas vinculadas ás enfermidades mentais desde os diversos ámbitos aos que afectan.

Os representantes de FEAFES Galicia expuxeron ante o conselleiro a situación da entidade e a realidade da enfermidade mental na comunidade, que afecta a entre o 2,5 e o 3 por cento da poboación, representada en Galicia por unhas 75.000 persoas.

Outro dos temas abordados na reunión foi o financiamento dos recursos que xestionan FEAFES Galicia e as súas asociacións a través da Consellería de Sanidade, os cales necesitan, defenderon desde este colectivo, "unha ampliación e mellora para poder facer fronte á crecente demanda que existe cara a eles".

Trátase de centros de rehabilitación, pisos tutelados e residencias, a través dos cales as asociacións de FEAFES Galicia prestan atención a 1.165 persoas.

"PRECARIA OU INEXISTENTE"

Ademais, tamén se presentou a situación das zonas de Galicia que "carecen de calquera tipo de servizo sociosanitario" desta natureza e nas que, por tanto, a atención á saúde mental é "altamente precaria ou inexistente".

Finalmente, no encontro valorouse o funcionamento do Programa Acougo, un protocolo para traslados e ingresos non voluntarios de persoas con enfermidade mental impulsado pola Xunta.

Estas demandas producíronse na visita que realizou este venres pola mañá o conselleiro de Sanidade ás instalacións de FEAFES Galicia. En concreto, este estivo acompañado polo director de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal Viñas.

Entre os representantes de FEAFES que participaron no encontro atopábase o seu presidente, Xosé Ramón Girón, así como outros membros da Comisión Permanente.