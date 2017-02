Apagan un incendio nun turismo que chocou contra unha mediana da Avenida de Madrid, en Vigo, ao fallarlle os freos

Efectivos da Policía Local e de Bombeiros de Vigo apagaron un incendio nun turismo orixinado ao chocar o vehículo contra unha mediana da Avenida de Madrid, supostamente como consecuencia dun fallo no sistema de freado.

Segundo informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 13,00 horas deste venres, cando os axentes observaron nas cámaras de tráfico que na Avenida de Madrid circulaba polo carril central, en dirección a Praza de España, un vehículo cun incendio na parte dianteira.

Ata o lugar desprazouse unha patrulla, que utilizou o extintor do vehículo policial para empezar a sufocar as chamas, e os bombeiros, que finalizaron os labores de extinción. O sinistro non deixou ningún ferido pero produciu retencións de tráfico en ambos os sentidos.

Supostamente, o coche --marca Renault-- chocou contra a mediana da calzada e incendiouse a continuación. Aínda que as causas concretas aínda están por determinar, crese que houbo un fallo no sistema de freado e o condutor desviouse ata chocar coa mediana.