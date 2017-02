O PP esixe a dimisión do alcalde da Coruña polos desprendementos na cuberta de Riazor

A portavoz do grupo municipal do PP no Concello da Coruña, Rosa Gallego, reclamou a dimisión do alcalde, Xulio Ferreiro, polos desprendementos na cuberta do estadio de Riazor rexistrados esta madrugada debido ao forte vento.

En declaracións aos xornalistas na zona do estadio, manifestou que "pasou o que tiña que pasar", ao cuestionar que, coa chegada da Marea, paralizouse o proxecto aprobado no seu día polo PP. "Había un contrato para a reforma da cuberta e adxudicouse perfectamente, polo que agora podería estar terminada a obra", incidiu.

Ademais, considerou que ao alcalde "deberíaselle caer a cara de vergoña", mentres que cualificou de "estafa ao deportivismo" que as obras non se iniciaron tras anular a Marea Atlántica o contrato asinado polo PP.

POSTURA DO PP, "INSULTANTE"

A este contrato referiuse o concelleiro de Culturas e Deporte do Concello da Coruña, José Manuel Sande, quen cualificou de "chafalleiro" o proxecto aprobado polo PP.

Na mesma liña, rexeitou que a obra exposta polos populares estivese terminada nestas datas. "É insultante a postura do PP", insistiu o edil, quen argumentou que, co contrato anterior, non había "garantías de supervisión" dos traballos.

Mentres, o concelleiro socialista Fito Ferreiro apoiou a decisión de suspender os partidos de fútbol e baloncesto previstos este venres no estadio de Riazor e no pavillón municipal, respectivamente, ante a previsión de fortes ventos. Con todo, lamentou "a falta de mantemento das instalacións" e o "atraso" na execución do proxecto de mellora do estadio.