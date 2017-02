Popular devolverá o cobrado de máis polas cláusulas chan analizando caso a caso

O presidente de Banco Popular, Ángel Ron, avanzou este venres que a entidade aplicará o Real Decreto do Goberno e devolverá o cobrado de máis polas cláusulas chan pouco transparentes incluídas nos seus contratos hipotecarios, analizando caso por caso.

En rolda de prensa de presentación de resultados anuais, Ron precisou que a preocupación de Popular é "o ton das sentenzas" que están a ver a luz e que afectan á banca que, aínda que aceptándoas, considera que poderían pór en perigo a seguridade xurídica e a estabilidade financeira.

"Nun pretendido afán de atender ou de defensa do interese do consumidor, como valor xurídico, está a porse en risco a seguridade xurídica e, mesmo desde o punto de vista do sector financeiro, a súa estabilidade", destacou, e engadiu que "en ningún sitio di que a defensa do consumidor deba estar por encima da seguridade xurídica".

Durante o seu discurso na presentación dos resultados anuais do banco, o último como presidente da entidade, Ron reclamou un marco legal "estable, que xere certezas e que evite confundir aos consumidores con reformas que atendan máis a razóns de curto prazo que a xurídicas", en referencia ás cláusulas chan.

"O actual momento de inseguridade xurídica contra a banca enfróntanos a unha situación de incerteza como sector. Debemos deixar actuar á Xustiza, pero o noso anhelo é que sexa xusta con todos, tamén co sector financeiro", engadiu.

No entanto, insistiu en que o banco "vai devolver (o diñeiro) a quen estime que lle corresponde, desde logo, atendendo o proceso que establece o decreto".

Tamén o conselleiro delegado de Popular, Pedro Larena, dixo que "vai ser unha análise uno a un". Larena explicou que o banco conta cun período de negociación de tres meses no que establecerá o valor da cláusula chan para o cliente e despois proporá unha situación, ou non, como establece o decreto.

TRANSPARENCIA EN COMISIÓNS

Por outra banda, o presidente do banco indicou que "o cliente terá que adoitarse a pagar de maneira explícita polos servizos". Ron explicou que os consumidores poderán comparar entre os distintos provedores de servizos, "probablemente non todos bancarios", e decidir cal lle ofrece mellor calidade ao menor custo, "como ocorre en tantos outros sectores".

En opinión de Ron, o tres factores que garanten que os consumidores obteñen un bo servizo ao mellor prezo son "a transparecia en comisións, a competencia e a liberdade en contratación".

PÓR EN CUESTIÓN A LEI HIPOTECARIA "É UN ERRO"

Preguntado pola reforma da lei hipotecaria, o presidente de Popular defendeu o actual sistema, que serviu para que preto do 80% das familias sexa propietarias da súa vivenda, "probablemente o cociente máis alto do mundo de propiedade de vivenda nun país occidental".

"Creo que pór en cuestión a lei hipotecaria, o sistema hipotecario español, por estes casos é un erro que o pagaremos todos", afirmou.

"Na medida en que a través de sucesivas regulacións póñanse dificultades á comercialización de hipotecas, por exemplo a imposibilidade de aplicar cláusulas chan, que supuñan, segundo os reguladores e supervisores unha boa práctica bancaria ata hai pouco, non cabe dúbida que supón que se encarecerán os prezos", dixo.

Dado que "máis de dous terzos das vivendas en España están libres de cargas", Ron considera que "hai que saber ben cara a onde estamos a apuntar".

"É un caso de relevancia social, pero que deben atender as entidades pola súa obra social e non xerar un estado de opinión contrario á regulación e aos bancos", advertiu o presidente do banco, que defendeu que "o sistema financeiro español tivo tamén unha parte no crecemento económico español, no crecemento da poboación e na mellora económica".

Segundo explicou, o 80% da riqueza das familias en España está nos inmobles, que durante a crise "serviron a través da rede social das familias para acoller a fillos e a membros de familias que se quedaron sen emprego e tiveron un lugar onde estar". "Iso foi moi importante durante a crise e iso non debería esquecerse", apuntou Ron.

Na súa opinión, "os problemas que afectaron desgraciadamente ás familias deben cubrirse a través da acción social das entidades", xa que "é unha porcentaxe pequena sobre o total". No entanto, sinalou que "cada caso é un caso, sen dúbida, ao que prestar atención".