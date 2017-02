Abanca fixa como prioridades para 2017 gañar clientes e consolidar a súa transformación comercial e dixital

A captación de novos clientes e o incremento da actividade con pemes, micropymes, comercios e autónomos serán obxectivos prioritarios de Abanca en 2017, ano no que o banco culmina o seu primeiro plan estratéxico.

Os principais directivos da entidade expuxeron este venres as grandes liñas de actuación e obxectivos establecidos para este ano na convención anual do banco, que congregou na Coruña a máis dun milleiro de empregados da división comercial e as distintas áreas de apoio ao negocio.

No encontro participaron o presidente da entidade, Javier Etcheverría da Moa; o vicepresidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez e o conselleiro delegado, Francisco Botas Raspiñeira, que estiveron acompañados polo resto do comité de dirección e do consello de administración. Así mesmo, asistiron á reunión os directores de oficina e directivos da entidade.

Durante a convención, os directivos recalcaron que o crecemento da base de clientes e o aumento da vinculación e fidelización serán, xunto co foco na actividade 'micro', claves para alcanzar os obxectivos de negocio e de rendibilidade fixados para este ano.

A entidade asegura, a través dun comunicado, que priorizará a actividade con pemes, micropymes, comercios e autónomos e a concesión de crédito a estes colectivos, especialmente, a través do financiamento de circulante.

Ademais, o banco sinala na nota de prensa que potenciará a captación de clientes e o negocio con outros segmentos de valor, como a banca persoal e privada.

ESPECIALIZACIÓN POR SEGMENTOS

"Abanca ten previsto consolidar durante este ano o novo modelo de especialización por segmentos de clientes iniciado en 2016, que constitúe un dos alicerces da transformación comercial que está a acometer a entidade", indica.

"Imos consolidar a especialización da nosa estrutura comercial para ofrecer aos nosos clientes unha xestión máis personalizada, que poida satisfacer as súas demandas e garantir o seu benestar financeiro, co obxectivo de mellorar a súa experiencia e lograr que nos sitúen como a súa entidade de referencia", resaltou Francisco Botas durante a convención.

ÚLTIMO ANO DO PLAN ESTRATÉXICO

Pola súa banda, o vicepresidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, desvelou que a entidade xa cumpriu, a día de hoxe, a gran maioría dos obxectivos establecidos no plan estratéxico.

"Melloramos notablemente o noso perfil financeiro, logramos un crecemento e rendibilidade superiores ao mercado e asentamos unha posición de solvencia que nos sitúa de maneira recorrente entre as entidades máis sólidas. Estes logros conseguímolos cunha estratexia na que priman, ademais da rendibilidade, a sustentabilidade, o control do risco e a orientación ao cliente", valorou.

No último ano de vixencia do plan, Abanca afirma que seguirá priorizando a mellora da eficiencia e reforzará a súa aposta polas liñas de negocio de financiamento ao consumo, medios de pago, seguros e a actividade de fóra de balance (fondos de investimento e plans de pensións).

A entidade engade que "consolidará durante este ano o desenvolvemento da súa nova unidade Abanca Consumer Finance", coa que pretende "mellorar o seu posicionamento no mercado de consumo, á vez que aspira a gañar cota de mercado nos negocios de cartóns e fondos de investimento".

DIXITALIZACIÓN

Abanca dará durante 2017 un novo impulso á súa estratexia de dixitalización coa posta en marcha de novos proxectos de tecnoloxía e innovación financeira enfocados a mellorar a experiencia do cliente coa entidade e reducir a carga administrativa en oficinas.

Entre outras iniciativas, o banco ten previsto o lanzamento de novos servizos e canles de comunicación cos clientes dixitais e a potenciación da contratación online.