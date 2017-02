Rosa Quintana avoga pola presenza da Xunta en feiras como Xantar para potenciar a actividade do sector do Mar

A conselleira do Mar, Rosa Quintana destacou a aposta da Xunta por acudir a eventos como Xantar, o Salón Internacional do Turismo Gastronómico que se celebra ata o día 5 de febreiro en Ourense, para aproveitar a presenza de empresarios, consumidores e turistas e "xerar riqueza social e económica".

Así o resaltou durante a súa participación no acto central do Día do Mar, que se conmemora este venres na XVIII edición de Xantar no recinto de Exposicións e Feiras Expourense.

Quintana, que estivo acompañada pola directora xeral de Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, e pola delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz, insistiu na "obrigación" da Xunta por "favorecer a organización de feiras e apoiar a súa promoción".

Neste sentido destacou que Xantar é un "importante punto de encontro" da gastronomía e os recursos turísticos das rexións participantes, que nos últimos anos conseguiu situarse "na elite internacional" deste tipo de eventos.

Tamén considerou que esta feira foi responsable "en parte" da evolución da gastronomía galega nos últimos anos ata conseguir situala "na elite internacional".

A conselleira confirmou que nos últimos anos a Xunta incrementou a súa presenza en feiras nacionais e internacionais dedicadas aos ámbitos pesqueiro e alimentario "co obxectivo de facilitar o apoio recíproco" entre Administración, empresas e sociedade "e obter resultados multiplicadores".

Así, destacou a importancia de "combinar" o binomio gastronomía-turismo para dar a coñecer a riqueza natural e patrimonial de Galicia, pero tamén "a calidade dos produtos das rías".

Neste sentido Quintana sinalou que a Xunta dará un novo impulso ás marcas de calidade e tamén ás denominacións de orixe, "facendo valer a identificación da calidade e a distinción nos mercados dos produtos galegos por parte dos consumidores".

PRESENZA EN XANTAR

A consellería do Mar participa en Xantar cunha caseta de 60 metros cadrados no que, entre outras actividades, ofrécense degustacións de receitas elaboradas con produtos do mar.

Tamén están previstas degustacións de produtos co selo de calidade pescaderías; de rodaballo procedente da acuicultura; produtos do mar ecolóxicos e bonito do Norte.

Nesta edición de Xantar participan 232 expositores (un 11% máis que o pasado ano) procedentes de once países, especialmente de Portugal e do ámbito iberoamericano (Costa Rica, México e Panamá, a quen está dedicado este ano o salón).