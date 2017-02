Temporal.- Protección Civil recomenda extremar as precaucións xa que segue a ondada e os fortes ventos en terra

Protección Civil e Emerxencias recomenda extremar as precaucións polo temporal marítimo e os fortes ventos en terra que seguirán afectando a gran parte do país, xa que se espera que a situación se estenda os próximos días ao leste peninsular e alcance a Baleares e manterase a forte ondada no litoral norte e, en menor medida, a outras zonas do Mediterráneo.

Ademais, subliña que os ventos en terra seguirán sendo moi fortes en gran parte da Península, especialmente na metade norte, con tendencia a ir amainando polo oeste na xornada do domingo.

Ante esta situación, aconsella afastarse da costa e doutros lugares baixos que poidan resultar afectados polas elevadas mareas e ondadas e respecte as indicacións das autoridades así como evitar riscos por tentar captar imaxes espectaculares. Tamén sinala que convén evitar estacionar os vehículos en zonas que poidan verse afectadas a ondada.

Así mesmo, recomenda asegurar nas vivendas os obxectos que poidan caer sobre a vía pública e manterse afastado de cornixas, árbores, muros ou edificacións en construción e guindastres que poidan desprenderse e absterse de subir a estadas sen as medidas de protección adecuadas.

Aos excursionistas de montaña lémbralles que deben manterse ben informados as previsións meteorolóxicas porque os cambios bruscos de tempo adoitan ser habituais e aconséllalles buscar refuxios ou cabanas onde resgardarse en caso de descenso brusco de temperaturas, treboadas ou outras condicións meteorolóxicas adversas e levar teléfono móbil, así como prestar atención e respectar as indicacioes de carteis e outras sinalizacións sobre riscos de montaña.

Finalmente, aos condutores, Protección Civil recomenda que extremen as precaucións, especialmente na saída de túneles, adiantamentos e no cruzamento con vehículos pesados en estradas de dobre sentido. Preste atención ante a posible presenza de obstáculos na estrada.