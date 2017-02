Entidades sociais e veciños dos municipios lucenses de Friol e Guitiriz manifestaranse este sábado ante o Bispado de Lugo para reclamar que "rectifique" e anule o traslado do cura José Ramón Pérez García, que se encarga de 12 parroquias de Friol e outras dúas de Guitiriz.

A última entidade en unirse a estas protestas foi a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo que, en palabras do seu portavoz, Miguel Ángel Corredoira, avanzou que unha comitiva de 20 representantes participarán na concentración convocada para este sábado ás 12,00 horas.

A xuízo de Corredoira, esta é "unha decisión ditatorial e arbitraria", ante a que recomendou ao Bispado buscar o "consenso" dos veciños antes de decidir sobre a substitución dun párroco.

O portavoz veciñal criticou ademais que o Bispado incorrese en "mentiras" ao asegurar que o cura estaba de acordo co traslado, argumento que el mesmo negou nun comunicado enviado este xoves aos medios de comunicación. "É sorprendente que o Bispado, que nos pide que nos confesemos e que vaiamos a misa estea a mentir neste tema", reprochou.

PROTESTA

O Concello de Friol disporá de autobuses, con saída ás 10,30 horas da casa consistorial, para desprazar a veciños que o desexen á cidade de Lugo á manifestación convocada contra o traslado do cura.

De feito, o propio alcalde de Friol, José Ángel Santos, comprometeuse a ir á manifestación. "Alí estarei como un veciño máis apoiando aos meus", manifestou.

A esta decisión sumouse tamén o Concello de Guitiriz, cuxa alcaldesa, a socialista Regina Polín, tamén fretará autobuses para acudir a esta manifestación. "Poremos os autobuses que se necesiten", manifestou a alcaldesa de Guitiriz, que cualificou de "inxustiza" a decisión.

"Ese cura ten un carisma especial, algo do que non queda. É unha persoa que fai tarefas humanitarias e as xentes das parroquias, tanto sexan relixiosas como non, valoran ese traballo. Non me parece normal que no 2017 se faga un traslado sen máis, algo obrigado", manifestou.

Tras o balbordo causado e a oposición veciñal, o Bispado de Lugo emitiu un comunicado no que aseguraba que o traslado do párroco fora de común acordo. Con todo, o párroco desmentiu despois a través dun escrito esta versión, afirmando que o traslado era "obrigado" e "totalmente en contra" da súa vontade.