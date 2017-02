A Xunta cifra en 263.000 euros o investimento en Redondela para reparar danos por choivas de hai un ano e outras obras

A Xunta de Galicia concedeu axudas que superan os 260.000 euros ao Concello de Redondela (Pontevedra) para paliar os danos causados polas choivas e desprendementos do inverno de 2016, así como para acometer melloras en instalacións públicas.

Así o explicou este venres o vicepresidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, quen visitou algunhas desas actuacións, en compañía do alcalde de Redondela, Javier Bas (PP), e do delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves.

Así, a Administración autonómica ha achegado 50.000 euros para obras de mellora na Senda da auga (eliminación de maleza, mellora de sinalización ou reposición do firme); outros 26.000 euros para dotar de elementos biosaludables aos parques de Pexegueiro, Cidadelle e Nogueira, e mellorar outras instalacións; e 187.000 euros para reparar danos ocasionados polas choivas e desprendementos rexistrados en febreiro do ano pasado.

Precisamente, con respecto a estas axudas, o alcalde de Redondela agradeceu a aposta da Xunta e de Alfonso Rueda para investir na recuperación deses espazos danados. "A Xunta demostrou ser unha administración máis próxima que outras, que deberían selo, como a Deputación de Pontevedra", criticou Javier Bas.