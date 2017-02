O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), acusou aos máximos responsables da compañía naval pública de ser "unha dirección ditatorial" que é "incapaz de abordar os temas" que lle incumben con "a representación dos traballadores".

Con especial intensidade, criticou especialmente a actitude do seu presidente, José Manuel Revolta, ao que acusou de "negar a voz aos traballadores nunha empresa pública". "Vimos solicitando a súa dimisión desde hai tempo, e non só do presidente, senón tamén da directora de recursos humanos", advertiu.

En rolda de prensa, Galán volveu a reclamar á dirección da compañía que se tomen "as medidas necesarias para que se acate a decisión do Tribunal Supremo (TS)", que nunha sentenza ditada a mediados do mes de decembro de 2016 invalidou o IV Convenio colectivo, segundo reclamaban a maioría de comités de empresa de Navantia, tanto na Baía de Cádiz como na ría de Ferrol.

MOBILIZACIÓNS

Javier Galán tamén trasladou que "nestes momentos o único que queda é facer unha chamada á guerra", en alusión á necesidade de convocar medidas de presión, "tras finalizar as posibilidades xurídicas". "É hora de que se faga xustiza cos traballadores; estamos a valorar nos centros que tipo de medidas imos pór en marcha para facer cumprir esa sentenza do Supremo", sentenciou.

"Imos realizar o luns, martes e mércores da próxima semana, entre o 6 e 8 de febreiro, asembleas parciais para trasladarlles aos traballadores as propostas do comité, para finalizar o xoves día 9 cunha asemblea xeral para decidir que mobilizacións imos materializar", explicou.

Outro dos integrantes do comité de empresa, Antonio López (CIG), solicitou "a dimisión, expulsión ou eliminación tanto do presidente como da directora de recursos humanos", aos que acusou de "ter mala intención, baixa catadura moral e mala fe", ao mesmo tempo que quixo incidir en que esta situación se está dando en "unha empresa pública, que non está a cumprir coa legalidade de maneira reiterada e que tome de broma primeiro á Audiencia Nacional (AN) e logo ao Tribunal Supremo".

"A nosa petición é que se cumpra a sentenza e que nos quiten de diante a estes impresentables", aseverou.

FLOTEL

Noutra orde de cousas, a preguntas dos medios de comunicación, o presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol tamén asegurou que non hai "unha data concreta para poder entregar" o buque flotel que o estaleiro ferrolán ha construído por encargo da empresa mexicana Pemex.

De feito, Galán advertiu que "a intención de Pemex é non recepcionar o barco, debido ás dificultades económicas que está a sufrir a propia empresa", alertando de que mesmo se podería estar a negociar "unha nova data para a cancelación definitiva". "Alcanzar esta data, sen estar entregado, suporía o ter que quedarnos co buque", remarcou, antes de engadir que descoñecen dita data, aínda que estiman que será neste mes de febreiro.

"O barco está listo para ser entregado e dicímolo para que a empresa para a que se construíu non poida dicir o contrario", resolveu.