O cocido de Lalín atrae a alcaldes do PPdeG

O Cocido en Ruta, unha orixinal iniciativa impulsada polo Concello de Lalín para promocionar a súa Feira do Cocido, acabou atraendo a rexedores populares a este antigo feudo do Partido Popular na provincia de Pontevedra.

Bus que promociona a Feira do Cocido de Lalín | Fonte: Concello de Lalín

E é que este venres foi o rexedor de Ribeira, Manuel Rivas, o convidado de honra do alcalde lalinense, Rafael Cuíña, a degustar produtos típicos desta feira. A iniciativa permite, mediante un Bus tipo inglés rotulado co cartel da Feira do Cocido, difundir esta Festa de Interese Turístico Nacional, que celebrará o seu día grande o vindeiro 19 de febreiro, ademais de realizar degustacións ao público de produtos e tapas inspiradas no cocido totalmente de balde.

O rexedor de CxG realizou, acompañádo do seu homólogo do PpdeG, unha presentación dos principais atractivos da Feira no centro cultural Lustres Rivas, e a continuación achegáronse ao bus para degustar as tapas elaboradas por Diego López, do restaurante La Molinera.

Este vehículo promociona diferentes produtos gastronómicos cedidos por diferentes empresas de Lalín. Ademais, o bus vai dotado de todo o material de promoción turística publicado polo concello nos últimos meses.