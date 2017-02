Galicia comeza a regular os negocios de Booking e Airbnb

Galicia tamén regulará os negocios de booking e Airbnb de alugueiros vacacionais en vivendas particulares. A Xunta acaba de aprobar un decreto co que legalizar a actividade de todo aquel que queira alugar o seu aloxamento para uso turístico a través destas compañías.

Cuarto en Galicia que se pode alugar a través de Booking | Fonte: booking.es

O novo decreto establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico de Galicia co obxectivo de “erradicar as problemáticas máis relevantes vinculadas a esta actividade como o impacto económico social, a fiscalidade e tributación, garantía, seguridade e satisfacción dos usuarios, molestias xeradas aos residentes e competencia desleal”.

Por iso, define as vivendas de uso turístico como aquelas que son cedidas a terceiras persoas de forma reiterada, dúas ou máis veces ao ano, e a cambio reciben unha contraprestación por unha estancia de curta duración, inferior a trinta días consecutivos, e amobladas e equipadas para unha inmediata dispoñibilidade. A cesión deste novo tipo de aloxamento turístico será da totalidade da vivenda; non se permitirá a cesión por estancias e a súa comercialización poderá ser realizada polas empresas turísticas ou polos seus propietarios.

Con este decreto a Xunta quere identificar dunha forma máis clara os diferentes tipos de negocio que se atopan dentro do alugueiro de vivenda de uso particular e concentralos baixo unha normativa.

Requisitos do alugueiro de vivenda para uso turístico

Para alugar un aloxamento para fins turísticos será obrigatorio presentar unha declaración ante a área Provincial de Turismo en Galicia e tamén inscribirse no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia (REAT). As vivendas deberán estar amobladas, dispor dun teléfono de atención as 24 horas, servizos de asistencia, mantemento da vivenda, ademais de dispor de calefacción e follas de reclamación para o cliente.

A regulación do alugueiro vacacional foi bo acollida polo sector. O Clúster Turismo de Galicia como entidade que agrupa ao 95% do sector turístico galego felicitouse pola aprobación do decreto. “Desde o conxunto do sector sempre defendemos a necesidade de que toda a oferta de aloxamentos estea regulada”, explica o presidente do Clúster de Turismo de Galicia e do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Francisco González.

“A nova normativa permitirá agora que todo aquel que queira participar nas canles turísticas póidao facer, contribuíndo a crear unha oferta regulada e de calidade que nos beneficia a todos”, engadiu.