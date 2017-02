O PP pide estender en 2017 o programa de detección do cancro de colon a todas as estruturas de xestión integrada

O Grupo Popular rexistrou, con motivo da celebración este sábado do Día Mundial contra o Cancro, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a estender neste ano 2017 o programa de detección precoz do carcinoma colorrectal a todas as estruturas organizativas de xestión integrada da sanidade galega.

A iniciativa recolle que os estudos de custo-efectividade demostran que este procedemento de cribado de cancro colorrectal é o máis indicado, con ampla diferenza con respecto a outros programas de prevención do cancro.

Desde hai uns anos en Galicia está a desenvolverse o Programa galego de detección precoz de cancro colorrectal, co obxectivo de reducir a incidencia deste tumor, diminuíndo a mortalidade ou aumentando a supervivencia en base a un diagnóstico precoz.

Despois da pilotaxe levada a cabo en varias estruturas de xestión integrada, o Grupo Popular considera que é posible a extensión desta técnica a todos os cidadáns galegos.

O cancro de colon representa a segunda causa de morte por enfermidade oncolóxica, sendo o terceiro máis frecuente en homes e o segundo en mulleres en taxa de incidencia.

Diferentes estudos demostran que, con este tipo de medidas preventivas, pódese reducir a mortalidade das persoas afectadas por este tumor entre un 30 e un 35 por cento ao ser diagnosticado en fases iniciais, á vez que tamén se pode evitar a aparición do propio tumor coa localización e extirpación de lesións premalignas.