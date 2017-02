A Universidade de Vigo e a Zona Franca crean a Cátedra Ardán

O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Matogueira, e a delegada do Estado na Zona Franca, Teresa Pedrosa, reuníronse este venres para ultimar os detalles da posta en marcha da Cátedra Ardán, que empezará a funcionar este ano na institución académica.

Esta Cátedra nace da colaboración que Universidade e Zona Franca manteñen desde hai anos para publicar anualmente o Informe Ardán sobre competitividade das empresas galegas. A creación da Cátedra será sometida a votación na reunión do Comité Executivo de Zona Franca do 6 de febreiro.

No marco desta iniciativa, a Universidade traballará no deseño de metodoloxías para a medición do desempeño empresarial, a realización de informes económicos xornais sobre desenvolvemento empresarial, informes sobre actividades emerxentes e organización de actividades para difundir o Informe Ardán.

Matogueira e Pedrosa destacaron que esta Cátedra permitirá reforzar as capacidades do servizo de información económica Ardán para contribuír de forma máis eficaz á creación de riqueza en Galicia a través do estudo e a investigación.