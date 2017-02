A Xunta destacou que as empresas relacionadas coa denominada "Industria 4.0", caracterizada pola "innovación e o talento", enriquecen o "ecosistema emprendedor" de Galicia, segundo informou o Goberno galego nun comunicado emitido este venres.

Así o indicou o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, na entrega dos premios LaconNetwork celebrada este venres na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago.

Toño Escudeiro, cofundador de 'Creappcuentos', recibiu o premio na categoría 'LaconNetwork Evanxelizador' pola súa "implicación á hora de axudar a tomar conciencia de que en Galicia existe un sector TIC en crecemento que vira ao redor da innovación".

Así, Conde resaltou que tanto os premiados como os finalistas nestes galardóns "representan a excelencia e a innovación á que aspira Galicia". Neste sentido, celebrou que "unha de cada catro asinas" do sector do TIC que naceron "nos últimos tres anos" están "relacionadas co I+D+i".

"O impulso transversal do TIC debe ser clave para adaptar os sectores estratéxicos galegos e a revolución tecnolóxica que promove a Xunta mediante a Axenda da Competitividade", asegurou.

Ademais, engadiu que outro dos programas impulsados polo Goberno galego, 'Reacciona TIC', que busca a "conectividade permanente" entre empresas e clientes, facilitou "o acceso de 65 pemes galegas" a "servizos de dixitalización empresarial e Industria 4.0".

A estes programas súmanse, segundo a Xunta, outras iniciativas como as Unidades Mixtas de Investigación, que aglutina 24 proxectos que "mobilizan 84 millóns de euros e máis de 360 empregos", onde "o TIC e a Industria 4.0 teñen un papel preponderante".