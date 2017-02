O mel galego xa está en China

O mel galego xa se atopa no difícil mercado chino desde finais do pasado ano e as perspectivas son que as exportacións sigan crecendo este ano. Tamén se consolidou a súa venta nos Estados Unidos, moi apreciado pola súa calidade. Así o confirmou David Corral, fundador de Mieles Anta,a primeira empresa exportadora de mel de Galicia.

Actividades de apicultura e extracción do mel en Galicia

“Actualmente en torno ao 35% do mel que comercializamos é ecolóxico, e exportamos fóra de España o 80%, pero trátase dun mercado en expansión polo que temos que aumentar a produción”, salientou.

Esta empresa, con sede en Bóveda (Lugo) e con marcas tan recoñecidas no mercado como Pazo de Lusío, Mel da Anta e Toca, é neste momento o principal produtor e exportador de mel de Galicia.

Así, pecharon o 2015 con máis de 500.000 quilos de mel comercializados, boa parte producido polas súas máis de 10.000 colmeas, repartidas por toda Galicia, pero fundamentalmente no Courel, onde a riqueza da flora silvestre lle confiren unhas características únicas ao seu mel. Boa proba disto é que no 2015 a Organización de Consumidores e Usuarios elixiu a Mel da Anta como o mellor mel de España.

Mieles Anta, que rematou o 2016 cunhas vendas de máis de 2 millóns de euros e con 20 persoas en plantilla, celebrou este venres un acto para conmemorar o seu 25 aniversario e homenaxear ao seu fundador, David Corral.