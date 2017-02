Marea Atlántica insta á cidadanía a concentrarse en María Pita con motivo do pleno da cuestión de confianza

Marea Atlántica insta á cidadanía a concentrarse este sábado, en María Pita, con motivo do pleno da cuestión de confianza, vinculada á aprobación do orzamento municipal para este ano, convocada polo alcalde, Xulio Ferreiro, tras non alcanzarse un acordo co PSOE.

En concreto, a través das redes sociais, piden aos cidadáns que expresen a súa "confianza" na Marea e que o fagan coa súa presenza, a partir das 11,30 horas, na praza de María Pita.

Fano cunha foto do día da toma de posesión de Xulio Ferreiro como alcalde cando saíu a esa mesma praza e reprochando ao PSOE que establezan "liñas vermellas" na negociación.

"Nós buscamos saídas e construímos pontes", sinalan sobre unha convocatoria feita unha hora antes dun pleno fixado para as 12,30 horas e ao que está prevista a asistencia, entre outros, do portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares.

CRITICAS AO PSOE

Tamén estará o deputado no Congreso Antón Gómez-Reino, segundo confirmou el mesmo tras unha reunión, xunto á parlamentaria Yolanda Díaz, con representantes de CIG-Banca. Ao termo da mesma, Gómez-Reino recriminou ao PSOE que non se poña "ao lado do cambio, senón do bloqueo".

Sobre o pleno deste sábado, dixo tamén que os socialistas van ter que decidir "se entregan o goberno da Coruña ao PP ou se sitúan na parte do goberno da Marea Atlántica e do cambio".