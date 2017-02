A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, acudiu a unha reunión cos gandeiros da comarca de Tabeirós-Terra de Montes, onde se premiaron as 10 mellores gandarías dos concellos da Estrada e Forcarei, e onde a portavoz aproveitou para escoitar as demandas do sector.

Vázquez comprometeuse a "seguir tomando nota" das súas demandas e a "levalas alí onde sexa preciso". Sinalou que seguirá falando co Ministerio para que "saque adiante o decreto dos primeiros compradores, tan importante para o sector en Galicia".

Do mesmo xeito, destacou o compromiso da Xunta por "axilizar as reestruturacións parcelarias" neste mandato, especialmente naquelas que verdadeiramente sirvan para pór en valor o territorio e sacar rendibilidade económica, como sucede no caso das explotacións de vacún.

Neste sentido, no Concello da Estrada existen tres procesos abertos dos que en dous se asinou na pasada xornada a toma de posesión das leiras, polo que chegan a unha das últimas fases.

En Forcarei, pola súa banda, hai outra concentración na que se están executando as obras de rede de camiños secundarios. "E seguiremos impulsando e axilizando estas actuacións", sinalou o titular de Medio Rural.

Por outra banda, Vázquez comprometeuse a "sacar adiante nesta lexislatura" a lei de agricultura, que englobará todo o que teña que ver co mundo rural para así axilizar e "coordinar mellor" as políticas que, desde diferentes ámbitos, "afectan ao rural galego".