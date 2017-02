O Sergas separará no Cunqueiro os coches que van ao parking de persoal dos do público para mellorar o tráfico

A xerencia da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, co obxectivo de mellorar o acceso de vehículos ao Hospital Álvaro Cunqueiro e evitar os problemas nas horas punta, reordenará o tráfico de forma que separará aqueles automóbiles que se dirixen ao aparcadoiro público daqueles que van ao de persoal, para que non interfiran entre si.

Segundo informou o Sergas, esta medida, que se implantará en período de proba desde a próxima semana, implica que o carril dereito de entrada desde a rotonda será utilizado polos coches que van ao parking e polo transporte público; e o da esquerda será para os vehículos que vaian ao estacionamento de persoal e á zona de urxencias.

Así mesmo, manterase un único carril de saída; potenciarase o uso do segundo acceso ao aparcadoiro público, situado na entrada de consultas externas; e colocarase balizamento e sinalización para orientar aos usuarios e ao persoal durante o período de proba.

NOVA SALA DE ELECTROFISIOLOXÍA

Noutra orde de asuntos, o Sergas tamén comunicou que a Dirección Xeral de Recursos Económicos publicou no Diario Oficial de Galicia deste venres a licitación da redacción do proxecto e da execución da obra dunha sala de electrofisioloxía no hospital.

Cun prazo de execución de tres meses e medio, a obra terá un orzamento de máis de 260.000 euros, que se suma ao investimento de 605.000 euros xa realizada en setembro para a adquisición do equipamento necesario, o que inclúe un equipo de imaxe radiolóxica, mesa, e elementos de visualización e asociados.

Con esta nova sala de electrofisioloxía conseguirase "unha importante mellora na calidade e na seguridade dos procesos asistenciais, no fluxo de traballo, así como na ergonomía e na comodidade", concluíu o Sergas.