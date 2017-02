Tribunais.- Condenados a penas de entre sete e seis anos de prisión tres homes por transportar 800 gramos de cocaína

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a seis anos de prisión a dous homes e a un terceiro, por reincidencia, a sete anos e medio, "en relación coa venda ou transporte desde Barcelona a Suíza de máis de 800 gramos de cocaína pura", segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Os maxistrados condenan aos procesados, un natural de Sobrado dos Monxes (A Coruña), outro de pasaporte italiano pero residente en Roses (Xirona) e un terceiro colombiano, por un delito contra a saúde pública.

Tamén lles impoñen multas por importe de máis de 80.000 euros no caso dos dous condenados a seis anos de cárcere e de 205.000 euros para o que fixa unha pena de sete anos e medio.

A súa detención produciuse no marco das dilixencias de investigación levadas a cabo pola Brigada Provincial de Policía da Coruña, sobre actividades de distribución de cocaína nos municipios de Bergondo e de Betanzos.

Durante estas investigacións, tívose coñecemento de que se ía a realizar un transporte de cocaína desde Barcelona a Suíza. Para iso facilitouse información aos efectivos do Corpo Nacional de Policía en Barcelona, que estableceron un dispositivo de control.

No mesmo, detívose a un dos acusados cando conducía un coche con matrícula suíza e no momento que viaxaba en dirección a Francia. No interior dos asentos traseiros do mesmo, seis paquetes envoltos en cinta plástica, que tras a súa posterior análise, resultou ser cocaína. Con posterioridade, detívose aos outros dous procesados.