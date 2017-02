A Xunta activa a segunda edición do concurso de ideas industria 4.0 para desenvolver proxectos piloto en pemes

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres a convocatoria da segunda edición do Concurso de Ideas Industria 4.0, dotada con catro millóns de euros e coa que se prevé mobilizar 10 millóns en seis proxectos piloto nos que participarán medio centenar de pequenas e medianas empresas (pemes).

A iniciativa prevé seleccionar, por unha banda, catro novos proxectos colectivos para implantar a fábrica intelixente en sectores estratéxicos da economía galega, que se sumarán aos da primeira edición, que desenvolve Ceaga, no ámbito da automoción; o Clúster da Madeira; Clusaga (alimentación) e Asime, no aeronáutico, e nos que participan un total de 38 pemes mobilizando 7,5 millóns.

Como novidade desta segunda convocatoria, cofinanciada con fondos Feder, impulsarase ademais un proxecto temático no ámbito específico da fábrica virtual (a simulación de procesos para optimizalos) e outro no TIC industrial, avanzando en tecnoloxías como a intelixencia artificial ou o seguimento do produto.

O prazo de presentación de solicitudes será de tres meses, facilitando así a formación por parte dos clústeres e asociacións empresariais de grupos ou alianzas de traballo conformadas por un mínimo de tres empresas.

A axuda máxima será dun millón de euros por cada un dos proxectos, incluíndo un premio de ata 25.000 euros para as entidades coordinadoras de cada unha das iniciativas seleccionadas. Escollerá os proxectos un xurado composto por representantes do Igape, da Axencia Galega de Innovación e expertos nacionais e internacionais de recoñecido prestixio.