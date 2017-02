(AM) Temporal.- O vento e a choiva provocan centos de incidencias en vías, portos e municipios de toda Galicia

O temporal de vento e choiva que mantén en alerta á xeografía galega deixou centos de incidencias ao longo da xornada en todos os municipios, afectando a estradas, edificios ou instalacións portuarias.

O CAE 112 Galicia xestionou 911 incidentes ata as 18.30 horas, os máis comúns relativos a caídas de árbores e ramas nas estradas, cables ou postes de luz, inundacións, ou restos de tellados ou edificios na calzada. A eles engádense vertidos de terra e pedra ou caídas de carteis e pancartas.

Pontevedra, con case 600 alertas, foi a provincia máis afectada, seguida da Coruña, onde se xestionaron ata 531 incidencias. A Estrada, Vigo, e Pontevedra sitúanse, pola súa banda, entre os municipios máis golpeados pola climatoloxía, entre os que destacan outros casos como Narón.

A xornada trouxo consigo problemas na subministración eléctrica, con polo menos 92 incidencias e máis de 60.000 afectados en toda Galicia. Un deles Bembibre (A Coruña), onde 3.114 usuarios quedáronse sen electricidade e un colexio de discapacitados tivo que ser evacuado.

Tamén en Guitiriz (Lugo), no lugar de Pardiñas, con 2.000 afectados, ademais de en outros municipios como Boborás e O Irixo, con 3.000 usuarios que quedaron sen electricidade.

INSTALACIÓNS MARÍTIMAS

O mal tempo tamén causou diversos danos nas infraestruturas portuarias, e o Goberno galego calcula que polo menos 36 portos víronse afectados por diversas incidencias, como rotura de diques flotantes, embarcacións afundidas ou desprendemento de chapas, entre outras.

O porto pontevedrés da Guarda sufriu o derrube parcial do dique de abrigo, en Baiona levantouse parte da cuberta do tellado dunha lonxa e en Portonovo rexistráronse roturas das tanzas antigaivotas do tellado da lonxa e soltándose varias chapas da fábrica de xeo.

Tamén en Cedeira rexistráronse diversos danos na cuberta da nave do porto e do falso teito da lonxa, ademais dunha avaría eléctrica producida no porto de Corme.

Doutra banda, o forte vento levantou un tramo de 140 metros do paseo de madeira recentemente instalado na Lanzada, no concello de Sanxenxo.

CENTROS ESCOLARES

Os centros escolares tamén se viron afectados as circunstancias climatolóxicas adversas. En Vigo, na parroquia de Teis, a directora dun centro escolar suspenderon a actividade lectiva por mor da caída dunha árbore no patio das instalacións.

A árbore rompeu as xanelas e ocupaba todo o patio do recinto, e o vento chegou a levantar o tellado do pavillón do colexio.

Varios centros rexistraron desprendementos parciais da cuberta, como o IES Ramón Carballo de Muxía, e noutros rexistraron danos en tellas ou no tellado, como o CPI Xanceda de Mesía.

DISPOSITIVO FERROVIARIO

Adif e Renfe, pola súa banda, continúan cun dispositivo especial para normalizar o tráfico ferroviario en Galicia. Nestes momentos, mantense interceptada a liña Ourense-Vigo por desprendementos e caídas de árbores, ademais de Betanzos-Lugo.