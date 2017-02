Nada pode co Leyma

Ficha técnica

Básquet Coruña 93: Joan Creus (7), Filip Djuran (19), Larry Abia (0), Gediminas Zyle (8) e Sergio Olmos (6) –cinco inicial- Javi Lucas (10), Zach Monaghan (12), Ángel Hernández (13), Tautvydas Sabonis (4) e Mikulic (14).

Barcelona B 85: Stefan Peno (16), Kurucs (13), Dedovic (5), Jordi Trías (8) e Herun (17) –cinco inicial- Aleix Font (20), Max Esteban (0), Pol Figueras (0), Diagne (6) e Sergi Martínez (0).

Parciais: 17-29, 24-14 (41-43), 29-26, 23-16 (93-85).

Árbitros: Esperanza Mendoza Holgado e Carlos García León. Eliminaron por cinco faltas persoais a Joan Creus e Sergio Olmos nos coruñeses.

Incidencias: partido da 22ª xornada da LEB Ouro disputado no Fontes do Sar de Compostela debido ao peche do pazo de Deportes de Riazor polo riscos do temporal.

Zach Monaghan, decisivo en Sar con 12 puntos tralo descanso. | Fonte: @BasquetCoruna

A fortaleza mental do Básquet Coruña, destacou Tito Díaz. Na semana da marcha sorpresa de Dago Peña, ante pouco público no desterro de Compostela polos riscos do temporal, tras un mal comezo (16 puntos abaixo, 22-38) de partido… Con cinco xogadores por riba dos dez puntos, con Djuran e Mikulic suplindo o papel do dominicano fuxido, o Leyma Coruña sumou unha nova vitoria, 93-85 ante un reforzado Barça B de Alfred Julbe, e suma xa 14 en 22 xornadas.

Malia as triplas de Filip Djuran (tres consecutivas), o acerto e os puntos de Kurucs e Herun abriron unha importante fenda para o Barça B. Leyma apenas defendía e Tito Díaz parou o partido con 12-22 en pouco máis de seis minutos, pero unha tripla de Font e un 2+1 de Herun deron aos de Julbe a máxima diferenza (12-28). Ao final do primeiro cuarto, 17-29.

Con cinco puntos de Mikulic achegouse (26-33), pero unha tripla de Stefan Peno e Herun volveron abrir oco (26-39) e obrigaron a Tito Díaz a parar o partido. Apertou Leyma en defensa e cun parcial de 8-0, con triplas de Javi Lucas e Djuran, meteu o Leyma na pelexa (34-39). Djuran (15 puntos ao descanso) anotou a sús quinta tripla e Mikulic puxo o 41-43 no lecer.

Leyma volveu enchufado de vestiarios e con catro xogadas de tres puntos (dúas triplas de Mikulic, outra de Monaghan e un 2+1 Javi Lucas) acadou un parcial de 12-0 para poñerse 53-43. Tempo morto de Julbe, e o Barça B reaccionou dende 6,75: dúas de Kurucs, Stefan Peno e Font. Tito Díaz para o partido con 58-58, Monaghan anota unha tripla (61-58), pero Font responde cunha xogada de 3+1 para poñer o 63-65. Un parcial final de 6-2 deixa o marcador en 70-68 con dez minutos por diante.

Leyma aumenta unha marcha en defensa, o Barça B tarda tres minutos en anotar e un parcial de 6-0 abre oco para os coruñeses (76-69). Tras unha falta con técnica a Joan Creus, os cataláns achéganse a 78-74, pero catro puntos de Sergio Olmos, un 2+1 de Ángel Hernández e unha tripla de Zach Monaghan sentenciaron a vitoria do Leyma. Ao final, 93-85. A vindeira fin de semana, derbi co COB en Ourense.