Temporal.- Galicia mantén o aviso por risco debido á ondada, vento ou precipitacións

Todas as comunidades autónomas, menos Murcia e Canarias --en total, 12 provincias-- e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla terán este sábado aviso de risco (amarelo) ou risco importante (laranxa) por fenómenos costeiros, ventos fortes e precipitacións, segundo avisou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, a ondada mantén a rega importante no tres provincias costeiras de Galicia e Asturias, Cantabria e Biscaia e Guipúzcoa e afectarán con nivel amarelo a Barcelona, Girona, Tarragona, Castelló, Mallorca, Menorca e Almería.

O fenómeno meteorolóxico adverso que afectará a un maior número de provincias este sábado será o vento, que terá en risco a 37 delas. O aviso será amarelo en Huesca, Barcelona, Girona, Lérida, Tarragona, Almería, Albacete, Cuenca, Guadalaxara, Toledo, Madrid, Cáceres e Mallorca.

Con todo, o risco será de carácter importante (laranxa) en gran parte do cuadrante noroeste peninsular e en concreto nas provincias de Galicia, de Castela e León, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Teruel, Castelló e Valencia.

Así mesmo, oito provincias terán aviso de risco por precipitacións. Trátase de Ourense, Pontevedra, Cáceres, Ávila, Burgos, León, Zamora e Salamanca.

A Aemet espera tamén precipitacións en forma de neve en zonas de montaña do norte peninsular e ceos anubrados ou cubertos na vertente atlántica peninsular, Cantábrico e Pireneos, con precipitacións localmente fortes ou persistentes no sur de Galicia, oeste de Castela e León e norte de Estremadura.

Estas precipitacións poderán ir acompañadas dalgunha treboada en Galicia, litoral cantábrico oriental e Pireneos. De forma máis feble e ocasional, as precipitacións afectarán a boa parte do resto da Península e a puntos de Baleares, excepto ao extremo sueste peninsular, área de Levante e Eivissa, zonas nas que son moi pouco probables. Mentres, en Canarias espéranse intervalos nubrados no norte e pouco nubrado ou despexado no sur.

A cota de neve situarase entre 1.200 e 1.500 metros no norte e por encima de 1.500 metros no resto, á vez que a cota de neve subirá durante o día en todas as zonas.

As temperaturas diúrnas aumentarán no nordeste peninsular e en Estremadura, mentres no resto do país prevense poucos cambios. As xeadas serán débiles en Pireneos e en puntos da Cordilleira Cantábrica.

Finalmente, os ventos soprarán do sur e do oeste na Península e Baleares, forte con refachos moi fortes en amplas zonas da súa metade norte e terzo oriental, especialmente en Galicia, Cantábrico, Castela e León e contorna do Sistema Ibérico. En Canarias, o vento soprará do nordeste.