Mágoa de tripla final

Ficha técnica

Melilla Baloncesto 80: Jorge Sanz (13), Ott (6), Pablo Almazán (9), Van Wijk (11), Arteaga (10) –cinco inicial- Pedro Rivero (11), Suka-Umu (15), Eloy Almazán (0) e Edu Gatell (5).

Ourense Provincia Termal 77: Christian Díaz (10), Mitrovic (6), Jukic (0), Dmitry Flis (13), Fran Guerra (15) –cinco inicial- Martín Rodríguez (4), Kapelan (18), Kyle Hittle (9), Tomás Fernández (0) e Devin Wright (2).

Parciais: 28-22, 15-21 (43-43), 16-18, 21-16 (80-77).

Árbitros: Arnau Padrós Feliù y Baena Arroyo. Eliminaron por cinco faltas persoais a Edu Gatell.

Incidencias: partido da 22ª xornada da LEB Ouro disputado no pavillón Javier Imbroda de Melilla.

Kyle Hittle persegue a Pablo Almazán no pavillón Javier Imbroda. | Fonte: Nuria Rioja (@melillabcto)

Nemanja Mitrovic puxo o 77-77 no marcador, pero o ex-cobista Marcos Suka anotou unha tripla liberada dende o curruncho para poñer o 80-77. Na úlima posesión, Christian Díaz e Mitrovic tiveron o lanzamento dende 6,75 para forzar a prórroga, pero non entraron e Ourense Provincia Termal acabou caendo 80-77 en Melilla. Os de Gonzalo García tiveron opcións de vitoria ata a bucina final nunha pista das máis complicadas da LEB Ouro, pero as 22 perdas de balón foron decisivas. Kapelan foi o máximo anotador dos galegos con 18 puntos e 5/8 en triplas, e Fran Guerra o MVP con 15 puntos, 4 rebotes e 6 asistencias.

O peor do Ourense foi o arrinque, cun Melilla liderado por Jorge Sanz infalíbel dende 6,75. Parcial inicial de 7-0; tras poñerse o COB 9-7, outro parcial de 7-0 obrigou a Gonzalo García a parar o partido con 16-7. Ott e dúas de Van Wijk dende a tripla, e Melilla gañaba 25-13 en menos de sete minutos. Reaccionou Ourense con catro tiros libres de Flis e unha tripla de Kapelan (28-22).

No comezo do segundo acto, parcial de 0-8 con dúas triplas de Martín Rodríguez e Kapelan, e o COB adiantouse 28-30. Máis de cinco minutos estivo Melilla sen anotar en xogo (só catro tiros libres) e Ourense gañaba 31-37 trala terceira tripla de Kapelan. Reaccionou Melilla coa terceira tripla de Van Wijk e catro puntos de Arteaga (38-37). Jorge Sanz (13 puntos ao descanso) anotou outra tripla, pero Christian Díaz igualou o partido no tempo de lecer: 43-43.

Foi igualado o terceiro asalto, cos primeiros minutos de moitos erros e pouca anotación. Ourense mantíñase por diante (52-55) cos puntos de Guerra e Flis, pero cinco puntos consecutivos de Pedro Rivero puxeron o 57-55. Guerra anotou un 2+1 e Kapelan pechou o cuarto cunha tripla dende medio campo: 58-61.

Tres minutos estivo sen anotar Ourense, pero tampouco sumaba Melilla, e dúas triplas de Christian Díaz e Kapelan puxeron seis arriba (61-67) aos ourensáns. Un parcial de 7-0 para os locais obrigou a Gonzalo García a parar o partido con 68-67 a 4:52 do remate. Seis puntos consecutivos de Suka e Melilla gañaba 74-71. Mitrovic empatou por dúas veces o partido con senllas triplas. Sen tempos mortos na pista, desaxuste defensivo de Ourense e Suka-Umu non erra dende 6,75. Ourense tivo dous lanzamentos para empatar, pero nin Christian Díaz nin Mitrovic acertaron. Ao final, 80-77. Ourense queda con 12 vitorias, e Melilla suma xa 13, tras gañar seis dos seus últimos sete partidos. O vindeiro sábado, derbi no Paco Paz: COB-Leyma.