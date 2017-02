Pedro Costa impartirá unha clase maxistral no MAC este sábado nunha nova edición do ciclo 'Cinema/fotografía'

O cineasta portugués Pedro Costa impartirá unha clase maxistral este sábado, 4 de febreiro, no Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) da Coruña no marco dunha nova edición do ciclo 'Cinema/fotografía: contactos'.

Este ciclo, comisariado por Javier Trigales, comeza o sábado coa presenza de Costa, a proxección comentada de tres películas e un obradoiro sobre teoría da imaxe.

A obra de Pedro Costa outorga "un papel crucial á construción de imaxes, do branco e negro de alto contraste en cintas como 'O Sangue' ata a fráxil imaxe dixital de películas como 'No Quarto da Vanda'.

Segundo informa o museo, "ampliando o ámbito de diálogo entre ambas as dúas disciplinas", esta iniciativa "abordará a construción de imaxes" dende similares puntos de partida conceptuais e narrativos, pero con resultados moi heteroxéneos".

Tras a súa ópera prima 'O sangue' (1989), no que envorca todo o seu amor por uns referentes cinematográficos determinados, Pedro Costa volve transformado da súa viaxe a Cabo Verde, onde roda 'Casa de lava' (1994). A partir de aí, focaliza o seu obxectivo no microcosmos do deteriorado barrio lisboeta de Fontainhas, no que coñece personaxes como Vanda ou Ventura, que se converterán en parte fundamental de 'Ossos' (1997), 'No quarto da Vanda' (2000), 'Juventude em marcha' (2006) e 'Cavalo dinheiro' (2014). A súa obra recibiu numerosos premios e a súa última película alzouse co Leopardo de Ouro ao mellor realizador no Festival de Locarno en 2014.