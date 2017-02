Catro empregados dunha panadaría, afectados por un escape de gas nunha panadaría de Boqueixón (A Coruña)

Catro traballadores dunha panadaría situada no municipio coruñés de Boqueixón, na Coruña, necesitaron asistencia sanitaria tras un escape de gas rexistrado nas instalacións.

O establecemento sitúase no lugar de Camporrapado, na parroquia de Oural, do citado municipio, e o 112 Galicia foi alertado do incidente sobre 7.30 horas desta madrugada.

Efectivos sanitarios desprazáronse ata o punto para atender ao catro afectados, que non tiveron que ser trasladados a centros sanitarios.

Segundo os datos facilitados polo servizo de Emerxencias, a intoxicación puido producirse por unha mala combustión nun xerador de electricidade.