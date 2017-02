A senda peonil que une Vidán co centro urbano de Santiago estará terminada esta primavera

As obras para habilitar unha senda peonil que unha Laraño e Vidán co centro urbano de Santiago, dentro do plan que a Xunta deseñou para toda Galicia e que este ano recibirá un investimento de 10,5 millóns de euros, estarán terminadas esta primavera.

Esta senda terá continuidade con outros dous proxectos, xa redactados e en fase de supervisión: un entre A Barcia e Roxos e outro entre Roxos e Aldea Nova, segundo destaca a Consellería de Infraestruturas.

Neste punto empezan as beirarrúas que chegan xa ata Bertamiráns e, seguindo cara a Noia, o proxecto desta estrada xa se redactou e someteu a información pública. Será o proxecto que articulará a mobilidade peonil de Brión, entre a urbanización Monte da Devesa e Aldea Buio.

Aínda na comarca compostelá, terminouse a senda da estrada AC-240, no Concello de Touro. O proxecto que unirá A Susana coa Eirexe, en Boqueixón, está en fase de análise de alegacións, despois da súa exposición a efectos expropiatorios. Entre Pontevea e o centro de saúde de Teo, o paseo está en supervisión e permitirá o tránsito na AC-841.

O departamento autonómico está a desenvolver sete proxectos construtivos con oito senllas cunha lonxitude total de 14,6 quilómetros na comarca compostelá.

BERGANTIÑOS

Noutra zona, en Cabana de Bergantiños, o Goberno galego licitará proximamente unha senda na estrada AC-429, que unirá Neaño coa capitalidade do municipio.

Así mesmo, está a desenvolver outro seis sendas máis, cunha lonxitude total de 9 quilómetros de sendas na comarca coruñesa. Entre as actuacións, as que máis destacan son as proxectadas na vía autonómica AC-552.

Así, xa está licitada a vía entre Carballo e o acceso ao polígono de Bértoa, que, segundo resalta a consellería, "permitirá dar servizo aos traballadores e visitantes".

En dirección Fisterra, unirase a capital de Bergantiños con Coristanco para poder transitar a pé de modo seguro entre as dúas localidades e dando tamén esta posibilidade aos empregados da fábrica de conservas.

Tamén están licitadas as sendas entre Laracha e Paiosaco e nas estradas AC-421 e AC-422 en Malpica e Ponteceso, que unirán Bruño con Xornes e Canta la Rana.

Finalmente, está en proceso de supervisión o proxecto que completará a actuación na AC-552, entre Laracha e O Cancelo, e o da senda que unirá Laxe coa súa zona de equipamentos educativos a través da AC-429.

O SALNÉS

No Salnés, o plan do Executivo autonómico contempla cinco itinerarios que suman unha lonxitude de 16,7 quilómetros e contan cun investimento duns 8,7 millóns.

A senda en Vilanova de Arousa, practicamente terminada, completarase co proxecto, en supervisión, que conectará a zona de Deiro --a través das estradas PO-307 e PO-549--.

Outro eixo "priotario" para Infraestruturas é a PO-308, ao longo da que se habilitará un itinerario peonil e ciclista entre Portonovo e A Lanzada, en Sanxenxo.

A primeira fase, entre A Lanzada e Soutullo, avanza a "bo ritmo", segundo indica, polo que se prevé que se acabe para o verán. A segunda, ata Major, está licitada e próxima ao comezo das obras.

O terceiro dos tramos, que continuará a senda ata Portonovo, nestes momentos está en fase de redacción de proxecto e o obxectivo é a contratación dos traballos este ano.

En Poio, a accesibilidade e a seguridade mellorará en tres quilómetros grazas á execución da senda que conectará O Covelo e Raxó. O proxecto está redactado e o departamento á espera da posta a disposición dos terreos por parte do Consistorio.

Tamén en supervisión está o proxecto da senda entre Vilariño, en Cambados, e o polígono do Salnés, ao longo da estrada PO-300.

PLAN DE SENDAS

O plan de sendas construirá 170 novos quilómetros de itinerarios peonís e para bicis que a Xunta reivindica como "seguros, sustentables e integrados na paisaxe".

A primeira fase, que consta de 48 proxectos construtivos para 55 sendas, dispón de 40 aprobados. O Goberno, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, destinará este ano un total de 10,5 millóns de euros ao plan.